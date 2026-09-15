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Özelleştirme İdaresi 14 uzman yardımcısı alacak! ÖİB personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

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Özelleştirme İdaresi 14 uzman yardımcısı alacak! ÖİB personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) 14 uzman yardımcısı istihdam edecek. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden "https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim" adresinden yapabilecek.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) 14 uzman yardımcısı istihdam edecek. Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Başkanlık, boş bulunan genel idare hizmetleri sınıfında 7'nci ve 9'uncu dereceli 14 kadroya atamak ve ÖİB uzman kadrosu için yetiştirmek üzere uzman yardımcısı alacak.

Başvurular, 19-26 Ekim döneminde gerçekleştirilecek.

Özelleştirme İdaresi 14 uzman yardımcısı alacak! ÖİB personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
Başlık ResmiÖzelleştirme İdaresi 14 uzman yardımcısı alacak! ÖİB personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden "https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim" adresinden yapabilecek.

Posta ve diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere kadro sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile sınavın yapılacağı yer, gün ve saat, Özelleştirme İdaresinin "www.oib.gov.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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