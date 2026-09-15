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Kavga kanlı bitti: Çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

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Kavga kanlı bitti: Çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Adana'nın Sarıçam ilçesinde 18 yaşındaki Baran A., kendisine küfrettiğini öne sürdüğü çocukluk arkadaşı 17 yaşındaki Hasan Hüseyin Kara'yı bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından saklandığı evde yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, 12 Eylül günü saat 23.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesine bağlı Beyceli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Baran A. (18), çocukluk arkadaşı Hasan Hüseyin Kara (17) ve 2 kişiyle birlikte boş bir arsada alkol aldı.

ARKADAŞININ BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜ

Arkadaş grubu daha sonra Baran A.'nın bir akrabasının evine geçti. Burada küfürleşme nedeniyle Baran A. ile Hasan Hüseyin Kara arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Baran A., bıçakla Kara'yı karın bölgesinden yaraladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Kara, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kara, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hasan Hüseyin Kara
Başlık ResmiHasan Hüseyin Kara

POLİS, ŞÜPHELİYİ SAKLANDIĞI EVDE YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Baran A.'nın saklandığı evi tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kavga kanlı bitti: Çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Başlık ResmiKavga kanlı bitti: Çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN BIÇAKLAMIŞ

Baran A.'nın emniyetteki ifadesinde, "İçki içerken bana küfür etti. Kendisini uyarmama rağmen devam edince öfkelendim. Bacağından bıçaklayacaktım ancak arbede sırasında karnına isabet etti" dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen Baran A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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