Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınav sürecinin ayrıntıları belli oldu. Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini başarılı bir şekilde gerçekleştiren öğrenciler, AÖL 1.dönem sınavlarına katılabilecek. Peki, AÖL 1.dönem sınavları ne zaman? Açık Lise ilk dönem sınavları hangi tarihler arasında yapılacak?

Açık Öğretim Lisesinin 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem basılı evrakla yapılacak sınavları, 20 Aralık 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Fotoğraflı sınav giriş belgesi bulunmayan öğrenciler sınava alınmayacak.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencilerinin birinci dönem sınavları, basılı evrak ve e-Sınav olmak üzere iki farklı yöntemle yapılacak. Basılı evrakla gerçekleştirilecek sınavlar, 20 Aralık 2026 Pazar günü okullarda düzenlenecek.

AÖL 1.dönem sınavları ne zaman? Açık Lise e-sınav takvimi

e-SINAV TAKVİMİ

e-Sınav randevusu alan öğrenciler ise 28 Kasım 2026 ile 18 Ocak 2027 tarihleri arasında, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği e-Sınav merkezlerinde sınavlarına girecek.

Öğrencilerin sınava katılabilmek için yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli bir kimlik belgesi bulundurmaları gerekecek. Sınav giriş belgesinde fotoğrafı olmayan öğrenciler sınava kabul edilmeyecek.

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