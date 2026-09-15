Üniversite öğrencilerinin burs başvurusunda öncelikli tercihi olan KYK'nın (Kredi ve Yurtlar Kurumu) yeni dönem burs başvuru takvimi merak konusu oldu. Yurt başvuru değerlendirmelerini kısa bir süre önce noktalayan KYK, belirlediği tarihler arasında burs başvurularını alacak. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Üniversite öğrencilerinin 2026-2027 eğitim öğretim dönemine ilişkin maddi destek araştırmaları hız kazandı. Özellikle KYK'nın (Kredi ve Yurtlar Kurumu) yeni dönem burs başvuru süreci yakından takip ediliyor. GSB burs ve öğrenim kredisi başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

GEÇEN YIL BAŞVURULAR NE ZAMAN ALINDI?

Geçen yıl KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, 13 Ekim 2025’te başladı ve 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 23.59’da sona erdi.

2026-2027 eğitim öğretim yılı için başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Başvuruların bu yıl da ekim ayında başlaması bekleniyor.

Gözler KYK burs başvuru takviminde! KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman?

BURS BAŞVURUSUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

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