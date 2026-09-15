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Özel baltayı taşa vurdu! Yeni Parti'nin adı değişiyor: İki seçenek masada

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Özel baltayı taşa vurdu! Yeni Parti'nin adı değişiyor: İki seçenek masada

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yenilik Partisi ile isim benzerliği gerekçesiyle Yeni Parti’ye ihtar gönderdi. İsim değişikliği veya isme ek yapılması istenirken, parti yönetiminin önünde kurultayda değişiklik yapmak ya da konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşımak olmak üzere iki seçenek bulunuyor.

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Yargıtay'dan Yeni Parti'ye isim ihtarı geldi. "Ya isminizi değiştirin ya da ek yapın" denildi. Gerekçe ise Yenilik Partisi ile olan isim benzerliği.

Özgür Özel mutlak butlan kararı çıkınca 90 milletvekili ile birlikte 'baba ocağı' dediği CHP'yi terk ederek Yeni Parti'yi kurdu ama isim konusunda baltayı taşa vurdu.

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YENİ PARTİ'DEN İSİM DEĞİŞİKLİĞİ İSTENDİ

Yeni Parti kurulurken ismi çok tartışıldı. Yenilik Partisi, Özel ve ekibini uyardı. "Bu ismi kullanamazsınız" dedi ancak uyarılara kulak asan olmadı. Yenilik Partisi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na resmi başvuru yaptı. Başsavcılık başvuruyu inceledi, Yeni Parti'ye ihtar gönderdi. İsim değişikliği yapılması istendi.

2024'TE BENZERİ YAŞANDI

Bu ihtarın bir örneği de 2024'te yaşandı. O tarihte de Yeni Parti ismi ile parti kurulmak istendi. Ancak Yargıtay, Yenilik Partisi ismine benzediği için buna izin vermedi.

Özel baltayı taşa vurdu! Yeni Partinin adı değişiyor: İki seçenek masada
Başlık ResmiÖzel baltayı taşa vurdu! Yeni Partinin adı değişiyor: İki seçenek masada

İKİ SEÇENEK VAR

İhtarın ardından Yeni Parti'nin iki seçeneği var. İlk ihtimale göre 14-15 Kasım'da yapılması planlanan kurultayda isme bir ek getirilecek ya da tamamen değiştirilecek. İkinci ihtimalde ise uyuşmazlık anayasa mahkemesine götürülecek ve son kararı yüksek mahkeme verecek.

Öte yandan isim değişikliği halinde Yeni Parti muhtemel bir erken seçime girememe riski ile karşılaşacak. Bu riske karşı Yeni Parti ekibi, Yenilik Partisi'nin kapısını çaldı. Birleşme ya da ittifak teklifi yaptı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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