Pendik'te ambalaj dükkanında çıkan yangın üst katlara sıçradı

İstanbul'un Pendik ilçesinde 8 katlı bir binanın giriş katında bulunan ambalaj dükkanında yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın üst katlara da sıçradı. Olay yerine gönderilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

İstanbul Pendik'te 8 katlı bir binanın giriş katında yer alan iş yerinde çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar yaşandı.

Yangın, saat 07.25 civarında Pendik Çamçeşme Mahallesi Aydınlı Caddesi üstünde yer alan 8 katlı bir binanın giriş katındaki ambalaj dükkanında henüz tespit edilemeyen bir nedenle yaşandı. Alınan bilgilere göre dükkan içerisindeki alevler bir anda büyüyünce üst katlara sıçradı. Yapılan ihbarlar sonrasında olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına alırken polis ekipleri cadde üstünde güvenlik önlemi aldı.

Pendikte ambalaj dükkanında çıkan yangın üst katlara sıçradı

Yanan iş yerinde büyük çapta maddi hasar yaşanırken, yangının çıkış nedeni ile alakalı inceleme başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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