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Ekonomi

Ünlü yatırımcıdan dikkat çeken yorum: Bitcoin uzun vadede altından daha avantajlı!

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Ünlü yatırımcıdan dikkat çeken yorum: Bitcoin uzun vadede altından daha avantajlı!
Başlık ResmiÜnlü yatırımcıdan dikkat çeken yorum! Bitcoin uzun vadede altından daha avantajlı

Real Vision'ın kurucu ortağı olan Raoul Pal'dan Bitcoin ve altın için önemli açıklamalar geldi. Ünlü yatırımcıya göre tasarrufları, paranın değer kaybına karşı korumada uzun vadede, Bitcoin'i altından daha avantajlı bulduğunu belirtti. Pal'a göre altın; gayrimenkul ve diğer geleneksel varlıklar, para değer kaybı oranını aşmaktan ziyade genellikle bu orana paralel hareket ettiğini ifade etti.

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Real Vision'ın kurucu ortağı Raoul Pal, Bitcoin'in (BTC) para birimlerinin değer kaybına karşı uzun vadede altından daha iyi bir koruma aracı olduğunu belirterek, Bitcoin'in daha erken bir benimsenme aşamasında olmasının, altına kıyasla daha fazla büyüme alanı sunduğunu savundu.

Pal, bu karşılaştırmayı eylül ayında Wolf Financial Show'a verdiği röportajda yaptı. Pal, programda para değer kaybının tasarrufları ve ücretleri zaman içinde nasıl aşındırdığına ilişkin genel değerlendirmelerini de paylaştı.

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PARA DEĞER KAYBI TASARRUFLARI HER YIL ERİTİYOR

Pal'a göre para değer kaybı, zaman içinde varlık fiyatlarının yükselmesinin ardındaki temel unsurlardan biri. Ünlü yatırımcı, bu durumu merkez bankaları ve hükümetlerin büyük ölçüde kontrol ettiği likidite döngüleriyle doğrudan ilişkilendiriyor. Pal'a göre, para değer kaybını, merkez bankalarının para arzını genişletmesiyle birlikte bir para biriminin satın alma gücünün zaman içinde istikrarlı şekilde azalması olarak tanımlıyor.

Bu sürecin dünya genelinde itibari paraların değerini yıllık yaklaşık yüzde 8 oranında azalttığını tahmin eden yatırımcı, ücretlerin ise genellikle yaklaşık yüzde 3'lük ekonomik büyüme hızında arttığını belirtiyor. Pal'a göre ücretlerle para değer kaybı arasındaki bu fark, konutlar ve diğer kıt varlıkların ortalama gelir elde eden kişiler için neden giderek daha ulaşılmaz hale geldiğini açıklıyor.

Ünlü yatırımcıdan dikkat çeken yorum! Bitcoin uzun vadede altından daha avantajlı
Başlık ResmiÜnlü yatırımcıdan dikkat çeken yorum! Bitcoin uzun vadede altından daha avantajlı

BİTCOİN NEDEN ALTINDAN DAHA AVANTAJLI?

Ünlü yatırımcı, altını, ekonominin genelinde zaten var olan değerin ötesinde değerini artırma kapasitesi bulunmayan bir temel para olarak değerlendiriyor. Bitcoin'in ise dijital altın işlevi gördüğünü ve altınla benzer kıtlık özelliklerine sahip olmasına rağmen çok daha erken bir benimsenme aşamasında bulunduğunu ifade ediyor.

Pal, para değer kaybı oranını düzenli olarak aşan yalnızca iki varlık sınıfı bulunduğunu savunuyor. Bunları kripto varlıklar ve Nasdaq üzerinden takip edilen teknoloji hisseleri olarak gösteriyor.

Ünlü yatırımcıdan dikkat çeken yorum! Bitcoin uzun vadede altından daha avantajlı
Başlık ResmiÜnlü yatırımcıdan dikkat çeken yorum! Bitcoin uzun vadede altından daha avantajlı

Nasdaq'ın son 15 yılda yaklaşık yüzde 19 yıllık getiri sağladığına işaret eden yatırımcı, kripto varlıkların yıllık bileşik getirisinin ise yüzde 45 ila yüzde 110 arasında olduğunu tahmin ediyor.

Pal'a göre altın, gayrimenkul ve diğer geleneksel varlıklar, para değer kaybı oranını aşmaktan ziyade genellikle bu orana paralel hareket ediyor.

Bitcoin'in bu benimsenme eğrisini sürdürebilip sürdüremeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Altındaki son dönemdeki güçlü performansın, 2026 boyunca yatırımcıların iki varlığı nasıl değerlendireceğinde etkili olması bekleniyor.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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