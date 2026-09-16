Skandal 15 Temmuz paylaşımının ardından tutuklanan Nasuh Mahruki hakkında karar

Sosyal medya hesabından 15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne ilişkin yaptığı paylaşımın ardından tutuklanan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Mahkeme, Mahruki'nin tahliyesine hükmetti.

Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki'nin sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yaptığı paylaşım nedeniyle yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Bakırköy 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nce adliyenin konferans salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Nasuh Mahruki ile tarafların avukatları hazır bulundu.

MÜTALAADA 4 YIL 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Mahruki'nin, ‘basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Son sözü sorulan sanık Mahruki, tahliyesini talep etti.

MAHRUKİ TAHLİYE EDİLDİ

Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Nasuh Mahruki'nin ‘basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vererek, Mahruki'nin tahliyesine karar verdi.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Nasuh Mahruki ‘şüpheli' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Mahruki'nin sosyal medya hesabı üzerinden "15 Temmuz önceden fark edilmiş ancak rejim değişikliği için bir fırsat olarak görülerek bilerek engellenmemiş, kontrollü bir şekilde kalkışılmasına müsaade edilmiş bir darbe girişimidir. Baş planlayıcısı ABD'dir, Fil'i feda etmiş, Vezir'i almıştır, Erdoğan'ı Şah yapmış Türk milletini Mat etmiştir." şeklinde paylaşım yaptığı aktarıldı. İddianamede, Nasuh Mahruki'nin paylaşımında suç işleme kastının olmadığını beyan ettiği vurgulandı. Paylaşımın düşünce ve kanaat özgürlüğü sınırlarını aşan bir eylem olduğu aktarıldı.

İddianamede, Mahruki'nin yaptığı paylaşımın düşünce ve kanaat özgürlüğü sınırlarını aşan bir eylem kapsamında kaldığı, toplum içinde infial oluşturacak nitelikte bulunduğu, şüphelinin eyleminin açık ve yakın tehlike oluşturduğu aktarıldı. Öte yandan iddianamede, şüphelinin halkın bir kesimini diğer kesimine karşı tahrik edecek nitelikte paylaşım yaptığı da anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Nasuh Mahruki hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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