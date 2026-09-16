Ünlü şef Arda Türkmen, Fransa'da yemek için gittiği Michelin yıldızlı restoranda şaşkına çeviren bir olay yaşadı. Sipariş ettiği yemeği yerken tabağında hareket eden bir solucan fark eden Türkmen, durumu restoran çalışanlarına bildirdi. Garsonun verdiği cevap ise ünlü şefi hayrete düşürdü.

Arda Türkmen, yaşadığı olayı sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine de sordu. Türkmen, paylaşımında, "Dün Fransa'daki 1 Michelin yıldızlı mekandaki akşam yemeğimizde, tabağımda oynayan bu minik solucana yorumunuz ne?" ifadelerini kullandı.

Türkmen, yaşanan olayla ilgili takipçilerinden "Her mekanda olabilir", "Proteindir canım ne olacak?", "Demek ki bu seviyedeki lokantalarda bile böyle fahiş hatalar oluyor" ve "Skandal" seçeneklerinden birini değerlendirmelerini istedi.

Arda Türkmen gözlerine inanamadı! Michelin yıldızlı restoranda tabağından solucan çıktı

SOLUCANI FARK EDİNCE GARSONU ÇAĞIRDI

Yaşananlarla ilgili merak edilen sorulara da cevap veren Türkmen, yemeğin yaklaşık yarısına geldiğinde tabağındaki solucanı fark ettiğini belirtti. Bunun üzerine garsonu çağırarak durumu bildirdiğini ve şefin de tabağı görmesini istediğini aktardı.

Türkmen, garsonun verdiği cevabı ise şu sözlerle anlattı:

"Hayır, yemedim. Tabağın yarısına geldiğimde fark ettim ve garsonu çağırıp 'Şef bunu görmek ister' dedim. Garsondan 'Ah, bu yeşillikler gibi' şeklinde saçma bir cevap geldi."

Arda Türkmen gözlerine inanamadı! Michelin yıldızlı restoranda tabağından solucan çıktı

HESABIN TAMAMINI ÖDEDİ

Türkmen, yaşanan olayın ardından restoran tarafından kendisine ekstra bir yemek ile çay ve kahve ikram edilmesinin teklif edildiğini belirtti. Ancak ünlü şef, yaşananlara rağmen hesabın tamamının kendisinden tahsil edildiğini söyledi.

Mutfakta zaman zaman hataların yaşanabileceğini ve insanın hata yapabileceğini belirten Türkmen, asıl önemli olanın böyle bir durumda sorumluluk almak olduğunu ifade etti. Ünlü şef, yaşanan olay karşısında sergilenen yaklaşımın Michelin yıldızlı bir restorana yakışmadığını dile getirdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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