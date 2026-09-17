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Yaşam

Eylül 1984 tarihli The Century Illustrated Dergisi... 48.220 gün geciken iade

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Eylül 1984 tarihli The Century Illustrated Dergisi... 48.220 gün geciken iade
Başlık ResmiEylül 1984 tarihli The Century Illustrated Dergisi... 48.220 gün geciken iade

ABD’den Concord Kütüphanesinden 1894’te ödünç alınan bir dergi 138 yıl sonra iade edildi. Yaklaşık 590 bin lira tutan ceza ise uygulanmadı.

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Amerika Birleşik Devletleri’nin Massachusetts eyaletindeki bir halk kütüphanesinden 1894’te ödünç alınan dergi, 132 yıl sonra ait olduğu yere iade edildi. Massachusetts’teki Concord Halk Kütüphanesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Eylül 1894’te kütüphaneden ödünç alınan aylık dergi “The Century Illustrated’in” iade edildiğini duyurdu.

Bu gelişmenin kütüphanenin gecikme cezalarını durdurmasının ardından geldiği aktarılan açıklamada, normal şartlarda bu derginin iadesinin 48 bin 220 gün geciktiği ve 12 bin 55 dolar (Yaklaşık 590 milyon lira) gecikme cezası uygulanacağı aktarıldı.

Eylül 1984 tarihli The Century Illustrated Dergisi... 48.220 gün geciken iade
Başlık ResmiEylül 1984 tarihli The Century Illustrated Dergisi... 48.220 gün geciken iade
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Dergiyi iade eden John isimli şahıs ise derginin uzun yıllardır evinde olduğunu ancak nasıl bu eve geldiğini bilmediğini kaydetti. John, kütüphanenin gecikme ücreti uygulamasını durdurduğunu görmesinin ardından dergiyi iade etme kararı aldığını belirtti.

Concord kütüphanesinin açıklamasında, “Tabii ki bu uygulamanın durdurulmasıyla uzun süreli kitapların iade edilmesini bekliyorduk ancak 19. yüzyılın sonundan bir şeyin gelmesini kesinlikle ummuyorduk” ifadesi kullanıldı.

ABD’de 1881-1930 yıllarında yayımlanan “The Century Illustrated” dergisi edebiyat, tarih, güncel olaylar ve yüksek kaliteli çizimleri içeriyordu.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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