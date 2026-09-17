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Müptela yuvası 106 bin 181 metruk bina ortadan kaldırıldı: Parklar aydınlatıldı, kameralar kuruldu

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Müptela yuvası 106 bin 181 metruk bina ortadan kaldırıldı: Parklar aydınlatıldı, kameralar kuruldu
Başlık ResmiMüptela yuvası 106 bin 181 metruk bina ortadan kaldırıldı: Parklar aydınlatıldı, kameralar kuruldu

Bağımlılıkla Mücadele 2025 Raporu’nda uyuşturucu bağımlılarının mesken edindiği 106 bin 181 metruk yapı yıktırıldı. 17 bin 393 yapı iyileştirme ve güvenlik tedbirleriyle denetim altına alındı. 17 bin 598 yapıda da yıkım çalışmaları sürüyor.

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Esma Altın
ESMA ALTIN

Devlet bağımlılıkla mücadelede uyuşturucunun yalnızca sokaktaki ticaretini değil, arkasındaki bütün ağı hedef alıyor. Uyuşturucunun ülkeye girişinden üretiminde kullanılan kimyasallara, suç gelirlerinden metruk yapılara kadar geniş bir alanda tedbirler hayata geçirildi.

2025 Yılı Bağımlılıkla Mücadele Raporu’na göre uyuşturucu imalatında kullanılmak üzere tehlikeli kimyasal madde üreten, bulunduran, nakleden veya depolayan 62 şüpheliye yaklaşık 73,7 milyon lira idari para cezası uygulandı. Böylece uyuşturucu imalatıyla bağlantılı faaliyetlere yalnızca ceza hukuku kapsamında değil, idari ve mali yaptırımlarla da müdahale edildi.

SUÇ PARASININ İZİ SÜRÜLDÜ

Uyuşturucu ticaretiyle mücadelede suçtan elde edilen gelirin tespit edilmesi de önemli başlıklardan biri oldu.

Müptela yuvası 106 bin 181 metruk bina ortadan kaldırıldı: Parklar aydınlatıldı, kameralar kuruldu
Başlık ResmiMüptela yuvası 106 bin 181 metruk bina ortadan kaldırıldı: Parklar aydınlatıldı, kameralar kuruldu

MASAK da uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı mali hareketleri takip etti. 2024 yılında 375 olan mali bilgi paylaşımı sayısı 2025’te 462’ye yükseldi. Bu kapsamda 2 bin 765 kişi hakkında veri aktarımı sağlandı. 30 kişi hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca 675 kişiyi kapsayan 7 stratejik analiz dosyası karara bağlanırken, 43 finansal işlem için erteleme tedbiri uygulandı.

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RİSKLİ PARKLAR DA DENETLENDİ

Ülke genelinde belirlenen 141 bin 172 metruk yapının 106 bin 181’i yıkıldı. 17 bin 393 yapı ise iyileştirme ve güvenlik tedbirleriyle denetim altına alındı. Kalan 17 bin 598 yapıda yıkım çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Tespit edilen metruk yapıların yüzde 87,53’ünde gerekli idari ve fiziki müdahaleler tamamlandı veya uygulamaya konuldu.

Müptela yuvası 106 bin 181 metruk bina ortadan kaldırıldı: Parklar aydınlatıldı, kameralar kuruldu
Başlık ResmiMüptela yuvası 106 bin 181 metruk bina ortadan kaldırıldı: Parklar aydınlatıldı, kameralar kuruldu

Çalışmalar yalnızca metruk yapılarla sınırlı kalmadı. Park ve etkinlik alanları da uyuşturucu kullanımına zemin oluşturabilecek riskler açısından mercek altına alındı. Bu kapsamda 12 bin 123 riskli park ve etkinlik alanı tespit edildi. Bunların 5 bin 948’inde kamera sistemi bulunduğu belirlenirken, 2 bin alanda aydınlatma çalışması gerçekleştirildi.

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Mücadelenin bir diğer ayağını ise vatandaşların sürece doğrudan katılımı oluşturdu. Yerli yazılım olan UYUMA (Uyuşturucu ile Mücadele Uygulaması) üzerinden yapılan bildirimlerde kullanıcı bilgilerinin gizliliği korunurken, ihbarın ulaştırıldığı noktaya en yakın kolluk biriminin yönlendirilmesi sağlandı. 2025 yılında UYUMA uygulaması 83 bin 540 kez indirildi. Aynı dönemde uygulama üzerinden 15 bin 992 suç bildirimi yapıldı.

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