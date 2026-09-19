Millî Eğitim Bakanlığınca 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte bir kez daha gündeme geldi. Genelge kapsamında, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılına ilişkin eğitim faaliyetlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri belirlenmişti. Peki, ilk dönemin ilk ara tatili ne zaman başlayacak, bitecek?

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ara tatil tarihleri yeniden gündeme geldi. Millî Eğitim Bakanlığının takviminde, eğitim dönemlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri ile ara tatil ve yarıyıl tatili tarihleri belirlendi. Peki, yılın ilk ara tatili ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek?

ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK/BİTECEK?

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.

14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayan birinci dönem, 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak. Öğrenciler, 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek yarıyıl tatilinin ardından, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak.

Ara tatil ne zaman? Yılın ilk ara tatil takvimi 2026

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönemin ara tatili ise 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü tamamlanacak.

