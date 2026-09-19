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İzmir'de galericilik adı altında tefecilik yapan çeteye operasyon yapıldı

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İzmir'de galericilik adı altında tefecilik yapan çeteye operasyon yapıldı
Başlık Resmiİzmirde galericilik adı altında tefecilik yapan çeteye operasyon yapıldı

İzmir'de galericilik görüntüsü altında 'tefecilik' yaparak vatandaşlara borç para verip silah zoruyla senet imzalattığı değerlendirilen çeteye operasyon yapıldı. 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 2 milyon nakit para ve çok sayıda silah ele geçirildi.

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İzmir'de galericilik faaliyeti adı altında vatandaşlara yüksek faizle borç para verip, silah zoruyla senet imzalatıp yağma yaptıkları öne sürülen 10 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Haklarında gözaltı kararı olan şüphelilerden 8'i yakalanırken, 2'sinin cezaevinde olduğu belirtildi. Operasyonda 2 milyon TL nakit para ve çok sayıda silah yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tefecilik suçuna yönelik geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Alınan bilgiye göre, Otokent bölgesinde galericilik faaliyeti adı altında araç alım-satımı izi oluşturarak vatandaşlara yüksek faiz karşılığında borç para verdikleri düşünülen bir şebeke belirlendi.

İzmirde galericilik adı altında tefecilik yapan çeteye operasyon yapıldı
Başlık Resmiİzmirde galericilik adı altında tefecilik yapan çeteye operasyon yapıldı

25'İN ÜZERİNDE MAĞDUR TESPİT EDİLDİ

Emniyet güçleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip, saha araştırmaları ve ilgili kurumlar nezdinde gerçekleştirilen incelemeler sonucunda; şebeke üyelerinin çok sayıda vatandaşa yüksek faizle borç verdiği, alacaklarını tahsil etmek amacıyla mağdurları tehdit edip zorla senet imzalattıkları ve bazı mağdurlara yönelik silahla yağma eylemlerinde bulundukları belirlendi. Yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda 25’in üstünde mağdur tespit edildi.

Toplanan deliller ışığında, haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliye yönelik operasyon düğmesine basıldı. Şüphelilerden 2’sinin farklı suçlardan cezaevinde olduğu tespit edilirken, 1 şüpheli Mersin’de yakalanarak İzmir’e getirildi. Diğer 7 şüpheli ise İzmir’de yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında gerçekleştirilen aramalarda adeta küçük bir cephanelik ve ciddi miktarda nakit para bulundu. Yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait çok sayıda fişek, mağdurlara zorla imzalatıldığı düşünülen çok sayıda çek ve senet ile yaklaşık 2 milyon TL nakit paraya el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.

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İzmir
3. SAYFA

İzmir'de FETÖ operasyonu: 21 kişi yakalandı
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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