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Ekonomi

Şanlıurfa kırmızı et üretim merkezi oluyor! 5 bin kişiye istihdam sağlanacak

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Şanlıurfa kırmızı et üretim merkezi oluyor! 5 bin kişiye istihdam sağlanacak
Başlık ResmiŞanlıurfa kırmızı et üretim merkezi oluyor! 5 bin kişiye istihdam sağlanacak

Şanlıurfa’da 8 bin dekarlık alana kurulan Besi OSB, 106 bin büyükbaş hayvan kapasitesiyle Türkiye’nin kırmızı et üretiminde önemli merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Tam kapasiteye ulaştığında yıllık 42 bin tona kadar karkas et üretmesi ve 5 bin kişiye istihdam sağlaması hedefleniyor.

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Şanlıurfa’da yaklaşık 8 bin dekar alan üzerine kurulan Türkiye’nin en büyük tarıma dayalı ihtisas besi organize sanayi bölgesinde, 106 bin büyükbaş hayvan kapasitesi ve yıllık 42 bin tona kadar karkas et üretim hedefiyle Türkiye’nin yanı sıra Ortadoğu et pazarında da önemli bir merkez olmaya hazırlanıyor. Şanlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (Besi OSB) her biri 200 büyükbaş hayvan kapasiteli toplam 534 çiftlik bulunuyor. Tesisin tam kapasiteye ulaşmasıyla yıllık 36 bin ila 42 bin ton arasında karkas et üretilmesi hedefleniyor.

Şanlıurfa kırmızı et üretim merkezi oluyor! 5 bin kişiye istihdam sağlanacak
Başlık ResmiŞanlıurfa kırmızı et üretim merkezi oluyor! 5 bin kişiye istihdam sağlanacak

5 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK

Dev yatırımın Şanlıurfa ekonomisine de önemli katkı sağlaması bekleniyor. Projenin mevcut aşamalarıyla yaklaşık 3 bin kişiye doğrudan istihdam oluşturması, kesimhane, et işleme ve diğer entegre tesislerin tamamlanmasıyla birlikte ise toplam istihdamın 5 bin kişiye ulaşması öngörülüyor.

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Şanlıurfa’nın Ortadoğu’ya açılan önemli ticaret güzergahları üzerinde bulunması, bölgedeki güçlü hayvancılık potansiyeli ve yüksek üretim kapasitesi, Besi OSB’nin et ihracatında stratejik bir konuma ulaşması için önemli bir avantaj olarak görülüyor. Tam kapasiteyle faaliyete geçmesi ve entegre tesislerin devreye alınmasıyla Besi OSB’nin, Türkiye’nin kırmızı et üretimine katkı sunmasının yanı sıra Ortadoğu ülkelerine yönelik et ihracatında da önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Şanlıurfa kırmızı et üretim merkezi oluyor! 5 bin kişiye istihdam sağlanacak
Başlık ResmiŞanlıurfa kırmızı et üretim merkezi oluyor! 5 bin kişiye istihdam sağlanacak

"HEDEFİMİZ ET MERKEZİ OLMAK"

Hedeflerinin Türkiye’nin değil Ortadoğu’nun en büyük OSB’si olmak olduğunu belirten Şanlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Hasan Karataş, "Burası Türkiye’nin en büyük besi organize tarım bölgesidir. Burada 534 adet çiftlik parselimiz var. Bunlardan yaklaşık 300 adet çiftliğimiz bitmiş, tapusu ve iskanını alanlar var. Bunu içinde 250’ye yakın içerisinde aktif hayvan olan var. Yaklaşık 30 bin büyükbaş hayvanımız var. Bizim hedefimiz 120 bin hayvan olan tam kapasiteye dönmek Bunun yanında şu anda binlerce insan çalışıyor. Bizim hedefimiz hem 5 bin, 10 bin istihdam sağlamak hem de ülke ekonomisine katma değer sağlamaktır. Dediğim gibi 120 bin kapasiteye ulaşacağımız için, burası besi olarak geçiyor ve doğal olarak diret ete hitap ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda burayı tam kapasiteye çevirip şu anda Türkiye’nin en büyük Besi OSB’si olan burayı en büyük et merkezi haline getirmektir" ifadelerini kullandı.

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Bütün çiftlikleri besiye yönelik olduğunu söyleyen Şanlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Kooperatif Başkanı Veysi Karabacak, "Şanlıurfa Organize Tarım Bölgemizde 534 işletmemizin hepsi tamamen besiye yöneliktir. Yaklaşık 300 tane çiftlik aktiftir, geriye kalanlar ise inşaat aşamasındadır. Bundan sonraki hedefimiz etçi olan damızlık düve yetiştirmektir" dedi.

Şanlıurfa kırmızı et üretim merkezi oluyor! 5 bin kişiye istihdam sağlanacak
Başlık ResmiŞanlıurfa kırmızı et üretim merkezi oluyor! 5 bin kişiye istihdam sağlanacak

"KENDİ HAYVANIMIZI BESLEYİP BÜYÜTMEK İSTİYORUZ"

Hayvan yetiştiricisi Cahit Şeyhanlıoğlu, "İlk hedefimiz burada damızlık üretmek, kendi hayvanımızı kendimiz üretmek. Şu anda biz dışa bağımlıyız. Dışarıdan hayvan alıp yetiştiriyoruz. Öncelikli hedefimiz kendi hayvanımızı besleyip büyütüp kesmektir" diye konuştu.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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