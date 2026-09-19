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Dünya

Suudi Arabistan'da alarm! Riyad'da patlama sesleri, havalimanı yakınlarında alevler yükseldi

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Suudi Arabistan'da alarm! Riyad'da patlama sesleri, havalimanı yakınlarında alevler yükseldi
Başlık ResmiSuudi Arabistanda alarm! Riyadda patlama sesleri, havalimanı yakınlarında alevler yükseldi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da peş peşe tehlike alarmları verilirken kentte patlama sesleri duyuldu. Reuters'a konuşan bir görgü tanığı, Riyad Havalimanı yakınlarında alevlerin ve büyük bir siyah duman bulutunun yükseldiğini aktardı.

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Suudi Arabistan, Yemen'deki Husilerin saldırı tehdidinin ardından alarma geçti. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, başkent Riyad'ın da aralarında bulunduğu 8 nokta için acil durum uyarısı yayımladı.

Husiler, Sana'ya yönelik İHA saldırılarından Suudi Arabistan'ı sorumlu tutarak karşılık vereceklerini açıklamıştı.

Suudi Arabistan'da alarm! Riyad'da patlama sesleri, havalimanı yakınlarında alevler yükseldi
Başlık ResmiSuudi Arabistan'da alarm! Riyad'da patlama sesleri, havalimanı yakınlarında alevler yükseldi

RİYAD HAVALİMANI YAKINLARINDAN DUMAN YÜKSELDİ

Alarmın ardından başkent Riyad'da hareketli dakikalar yaşandı. Reuters'a göre Kral Halid Uluslararası Havalimanı yakınlarında alevler görülürken, bölgeden büyük bir siyah duman bulutu yükseldi.

Suudi Arabistan'da alarm! Riyad'da patlama sesleri, havalimanı yakınlarında alevler yükseldi
Başlık ResmiSuudi Arabistan'da alarm! Riyad'da patlama sesleri, havalimanı yakınlarında alevler yükseldi

UÇUŞ TRAFİĞİNDE AKSAMA

Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda yaşanan aksama nedeniyle çok sayıda uçuş gecikirken bazı seferler iptal edildi. Yerel kaynaklara göre havalimanına iniş yapmak isteyen yaklaşık 9 sivil uçak da iniş gerçekleştiremedi.

YAKIT DEPOSUNDA YANGIN

Öte yandan AFP'nin geçtiği bilgiye göre, havalimanı yakınlarında bulunan Suudi Aramco'ya ait bir yakıt deposunda yangın çıktı.

NELER OLMUŞTU?

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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