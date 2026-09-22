Bakan Gürlek'ten Savcı Çetin Akıncı için başsağlığı mesajı
Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Çetin Akıncı'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Çetin Akıncı'nın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.
Gürlek, Akıncı'nın vefatını derin üzüntüyle öğrendiğini belirtti.
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Başsağlığı mesajında merhum Cumhuriyet Savcısı Çetin Akıncı'ya Allah'tan rahmet dileyen Gürlek, Akıncı'nın ailesine, yakınlarına ve adalet teşkilatına sabır ve başsağlığı temennisinde bulundu.
Gürlek, mesajında “Mekanı cennet, makamı ali olsun” ifadelerine yer verdi.
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