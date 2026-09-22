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Fenerbahçe-Beşiktaş maçını kim kazandı? Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan takım

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Fenerbahçe-Beşiktaş maçını kim kazandı? Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan takım
Başlık ResmiFenerbahçe-Beşiktaş maçını kim kazandı? Cumhurbaşkanlığı Kupasında gözler maç sonucunda

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı, 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde basketbolseverleri ekran başına topladı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede kupanın sahibi belli olurken Fenerbahçe-Beşiktaş maç sonucu ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan takım netleşti.

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Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, 22 Eylül Salı akşamı 39. Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede ilk yarıdan itibaren skor üstünlüğü sık sık el değiştirirken, maçın sonucu ve kupayı kazanan takım basketbolseverler tarafından araştırılıyor.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇINI KİM KAZANDI?

Fenerbahçe-Beşiktaş Cumhurbaşkanlığı Kupası finalini Fenerbahçe Tarfin kazandı. Sarı-lacivertli ekip, karşılaşmadan 72-59 galip ayrılarak 39. Cumhurbaşkanlığı Erkekler Basketbol Kupası'nın sahibi oldu. Fenerbahçe ilk çeyreği 21-10, devre arasını ise 46-27 önde tamamladı.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçını kim kazandı? Cumhurbaşkanlığı Kupasında gözler maç sonucunda
Başlık ResmiFenerbahçe-Beşiktaş maçını kim kazandı? Cumhurbaşkanlığı Kupasında gözler maç sonucunda

Üçüncü periyotta Beşiktaş farkı azaltarak son çeyreğe 58-46 geride girdi. Siyah-beyazlı ekip son bölümde farkı 8 sayıya kadar indirse de Fenerbahçe üstünlüğünü korudu ve karşılaşmayı 72-59 kazandı.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçını kim kazandı? Cumhurbaşkanlığı Kupasında gözler maç sonucunda
Başlık ResmiFenerbahçe-Beşiktaş maçını kim kazandı? Cumhurbaşkanlığı Kupasında gözler maç sonucunda

TÜRKİYE ERKEKLER CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI KİM KAZANDI?

39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe Tarfin kazandı. 22 Eylül Salı günü oynanan finalde Beşiktaş'ı 72-59 mağlup eden Fenerbahçe, kupayı müzesine götürdü. Mücadelenin büyük bölümünde skor üstünlüğünü elinde tutan sarı-lacivertliler, özellikle ilk yarıda oluşturduğu farkı maç sonuna kadar korumayı başardı.

Fenerbahçe ilk periyodun ilerleyen dakikalarında üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle kontrolü ele aldı. İlk yarıyı 46-27 önde geçen Fenerbahçe, Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki geri dönüş çabasına rağmen son bölümde yeniden farkı açtı ve 72-59'luk sonuçla Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonu oldu.

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Editör : İREM ÖZCAN
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