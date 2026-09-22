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Dünya

YPG işgalinden kurtarılan Haseke'de yeni dönem: Askeri birlikler kente konvoylarla girdi

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YPG işgalinden kurtarılan Haseke'de yeni dönem: Askeri birlikler kente konvoylarla girdi
Başlık ResmiYPG işgalinden kurtarılan Hasekede yeni dönem: Askeri birlikler kente konvoylarla girdi

Suriye Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Polis birlikleri, daha önce YPG'nin kontrolünde bulunan Haseke il merkezine konvoylar halinde girerek göreve başladı. Birliklerin kentte güvenlik noktaları oluşturmaya ve görev alanlarını genişletmeye başladığı bildirildi.

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Suriye'de devlet güçlerinin Haseke'deki varlığı genişliyor. Suriye Savunma Bakanlığı, Askeri Polis İdaresine bağlı Haseke şubesinin açıldığını ve birliklerin kent içinde konuşlanmaya başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "(Haseke’deki) Askeri Polis şubesinin açılışı, doğu bölgesinden sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Samir Osu ve kentteki bazı subay ve yetkililerin katılımıyla gerçekleşti" ifadelerine yer verildi.

YPG işgalinden kurtarılan Hasekede yeni dönem: Askeri birlikler kente konvoylarla girdi
Başlık ResmiYPG işgalinden kurtarılan Hasekede yeni dönem: Askeri birlikler kente konvoylarla girdi

HASEKE'YE GİRİŞ YAPTILAR

Açıklamada, birliklerin bölgedeki güvenliğin sağlanması ve istikrarın güçlendirilmesi kapsamındaki görevleri çerçevesinde Haseke kent merkezinde görev alanını genişletmeye ve güvenlik noktalarını tesis etmeye başladığı kaydedildi.

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Suriye resmi televizyon kanalı el-İhbariye muhabirinin aktardığına göre, Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Polis birliklerine ait araç konvoyu ile 2. Kolordu'ya bağlı bazı zırhlı araçlar, kentteki noktalarını sabitlemek ve askeri ihlallerin önüne geçmek için görevlerine başlamak üzere Haseke'ye giriş yaptı.

YPG işgalinden kurtarılan Hasekede yeni dönem: Askeri birlikler kente konvoylarla girdi
Başlık ResmiYPG işgalinden kurtarılan Hasekede yeni dönem: Askeri birlikler kente konvoylarla girdi

ŞUBAT AYINDA HASEKE'YE GİRMİŞLERDİ

Suriye yönetimi ile feshedilen terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkesi ve kademeli entegrasyonu öngören bir mutabakata varılmıştı.

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YPG işgalinden kurtarılan Hasekede yeni dönem: Askeri birlikler kente konvoylarla girdi
Başlık ResmiYPG işgalinden kurtarılan Hasekede yeni dönem: Askeri birlikler kente konvoylarla girdi

Suriye hükümeti, geçen aylarda, örgütün işgalindeki Haseke iline girerek, valilik, adliye, emniyet merkezi gibi devlet kurumlarını teslim almıştı.​​​​​​​

YPG işgalinden kurtarılan Hasekede yeni dönem: Askeri birlikler kente konvoylarla girdi
Başlık ResmiYPG işgalinden kurtarılan Hasekede yeni dönem: Askeri birlikler kente konvoylarla girdi

Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik birimine ait bir konvoy Şubat 2026’da Haseke il merkezine ve Aynularab ilçesinin güneyindeki Şuyuk köyüne giriş yapmıştı. İç güvenlik birimleri 1 Eylül'de Haseke kentine onlarca araçtan oluşan takviye güç göndermişti.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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