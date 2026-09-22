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Manisa'daki olay sonrası provokatif paylaşımlara inceleme

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Manisa'daki olay sonrası provokatif paylaşımlara inceleme
Başlık ResmiManisadaki olay sonrası provokatif paylaşımlara inceleme

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Manisa'da yaşanan olayın ardından provokatif ve dezenformatif paylaşımlara yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Çiftçi, 17'si yurt içi ve 1'i yurt dışı olmak üzere toplam 18 hesabın tespit edildiğini, 47 URL için de içerik çıkarılması ve erişimin engellenmesi talebinde bulunulduğunu bildirdi.

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İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Manisa'da yaşanan olayın ardından sosyal medyada yapılan provokatif ve dezenformatif paylaşımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çiftçi, “Provokasyonlara izin vermeyeceğiz” diyerek, yaşanan acının istismar edilmesine yönelik paylaşımlara karşı çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

BİRÇOK HESAP TESPİT EDİLDİ

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının 7/24 yürüttüğü yapay zekâ destekli siber açık kaynak izleme ve kontrol faaliyetleri kapsamında, saldırı içerikli paylaşım yapan 6 yurt içi hesabın tespit edildiğini aktaran Çiftçi, provokatif ve dezenformatif paylaşım yaptığı değerlendirilen 11'i yurt içi, 1'i yurt dışı olmak üzere 12 hesabın da belirlendiğini açıkladı.

Böylece konuya ilişkin toplam 18 hesabın tespit edildiğini bildiren Çiftçi, bunların 17'sinin yurt içi, 1'inin ise yurt dışı kaynaklı olduğunu kaydetti.

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47 URL İÇİN ENGEL TALEBİ

Manisa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordinasyon sağlandığını belirten Çiftçi, 47 URL adresi hakkında içerik çıkarılması ve erişimin engellenmesi talebinde bulunulduğunu ifade etti.

Çiftçi ayrıca Ankara, İzmir ve İstanbul'da toplanma çağrısı içeren paylaşımların da tespit edildiğini ve ilgili birimlerin bilgilendirildiğini aktardı.

Bakan Çiftçi, milletin yaşadığı acının istismar edilmesine, huzurun bozulmasına yönelik girişimlere, provokasyon ve dezenformasyona izin vermeyeceklerini belirterek, “Siber vatanda da karanlık ellere geçit vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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