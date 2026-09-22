Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Türkiye'nin İtalya maçı öncelikli biletleri satışta

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Türkiye'nin İtalya maçı öncelikli biletleri satışta
Başlık ResmiTürkiyenin İtalya maçı öncelikli biletleri satışta

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta İtalya ile yapacağı maçın öncelikli bilet satışları, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

Kaydet
|

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda 28 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak müsabakanın bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.

ÖNERİLEN HABERLER
Türkiye maçı öncesi Fransa
SPOR

Türkiye maçı öncesi Fransa'da Kylian Mbappe şoku

GENEL SATIŞ ÇARŞAMBA GÜNÜ

Mücadelenin genel bilet satışları ise yarın saat 17.00'de başlayacak. Biletler www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulamasından satın alınabilecek. Bilet satışları, süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacak. Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan takımların taraftarları ise www.passotaraftar.com.tr adresinden ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak bilet satın alabilecek.

Ay-yıldızlıların İtalya maçının bilet fiyatları şu şekilde:

Batı Alt Orta Bloklar: 3 bin lira

Doğu Alt Orta Bloklar: 2 bin 750 lira

Batı Alt Köşe Bloklar: 2 bin 500 lira

Doğu Alt Köşe Bloklar: 2 bin 500 lira

Doğu Üst Orta Bloklar: 2 bin 250 lira

Batı Üst Köşe Bloklar: 2 bin lira

Doğu Üst Köşe Bloklar: 2 bin lira

Kuzey Kale Arkası: 1000 lira

Güney Kale Arkası: 1000 lira

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"GEREKİRSE BEDEL ÖDERİZ"
ABD’nin kalbinde İsrail’e rest!
"İRAN'LA ANLAŞMA OLACAK"
ABD Başkanı Trump, BM kürsüsünde!
ERDOĞAN'DAN ŞİİRLİ KAPANIŞ
ERDOĞAN'DAN ŞİİRLİ KAPANIŞ
O mesaj salonda büyük alkış aldı
İHMALİ OLANLAR TESPİT EDİLECEK
İHMALİ OLANLAR TESPİT EDİLECEK
Bakan Çiftçi'den okul saldırısıyla ilgili ilk açıklama
İSRAİL HEYETİ SALONU TERK ETTİ
İSRAİL HEYETİ SALONU TERK ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hazmedemediler!
FRANSA'DA MBAPPE ŞOKU
FRANSA'DA MBAPPE ŞOKU
Türkiye maçı öncesinde beklenmedik gelişme
1 SUÇTAN CEZA 1 SUÇTAN BERAAT
1 SUÇTAN CEZA 1 SUÇTAN BERAAT
Aleyna Çakır davasında Ümitcan Uygun için karar
"BİLDİKLERİMİ ANLATTIM"
İfade veren Emin Olcay'dan Kozinoğlu açıklaması
"NEREDEYSE KUSURSUZDU"
Trabzonspor'un şampiyonluk sırrını açıkladı
TÜM MÜŞTERİLERİNE MESAJ ATTI!
TÜM MÜŞTERİLERİNE MESAJ ATTI!
Tudors veri sızıntısını duyurdu
G.SARAY'DAN TARKAN'A VETO
G.SARAY'DAN TARKAN'A VETO
Sarı kırmızılıların kararı siteme yol açtı
AKOM SAAT VERDİ
AKOM SAAT VERDİ
Metrekare başına 40 kg yağış düşecek
SINGO'DAN HABER VAR
SINGO'DAN HABER VAR
Tam "iyileşti" derken yine sakatlanmıştı: Son durumu
"MÜTEVAZILIKTAN SANDILAR..."
Zirveye damga vurdu: Koltuğunu sandalyeyle değiştirdi
İMZAYI ATAN SAVCI ORTAYA ÇIKTI
İMZAYI ATAN SAVCI ORTAYA ÇIKTI
Eski MİT'çiyi Silivri'ye o yollamış
DÖRT MAÇI KAÇIRACAK
DÖRT MAÇI KAÇIRACAK
Beşiktaşlı yıldız için kötü haberi Sırplar duyurdu
ANNE, BABA, DEDE GÖZALTINDA!
ANNE, BABA, DEDE GÖZALTINDA!
Bakan Gürlek'ten Manisa'daki saldırıya ilişkin açıklama
'NEYMAR’A BENZİYOR'
'NEYMAR’A BENZİYOR'
Kartal'ın genç yıldızını eski hocası anlattı
EN YAKIN RAKİBİNİ KATLADI
EN YAKIN RAKİBİNİ KATLADI
Son seçim anketinde büyük fark
MAMDANİ'YE TEHDİTLER SAVURDU
MAMDANİ'YE TEHDİTLER SAVURDU
'Soykırım mimarı', o sözleri hazmedemedi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Türkiye maçı öncesi Fransa'da Kylian Mbappe şoku
Türkiye maçı öncesi Fransa'da Kylian Mbappe şoku
Kaydet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri BM'ye damga vurdu: İsrail heyeti salonu terk etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hazmedemediler!
Kaydet
Nebahat Çehre'yi seslendiren kim? Tuzlu Kahve Nebahat Çehre'yi seslendiren isim
Nebahat Çehre'yi kim seslendiriyor?
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.