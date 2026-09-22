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Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman, neden yok? 22 Eylül 2026 yayın akışı

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Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman, neden yok? 22 Eylül 2026 yayın akışı
Başlık ResmiMehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman, neden yok? 22 Eylül 2026 yayın akışı

"Bu akşam Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm var mı, ne zaman" 22 Eylül Salı akşamı diziyi takip eden izleyicilerin gündeminde. TRT 1 yayın akışında yapılan değişiklik nedeniyle yapımın ekrana gelmemesi, “Mehmed Fetihler Sultanı neden yok" sorusunu beraberinde getirdi. Dizinin yayın saatinde Fenerbahçe Tarfin-Beşiktaş Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali maçı yer aldı. İşte, 22 Eylül TRT 1 yayın akışına göre yeni bölümün ekrana geleceği saat...

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Mehmed Fetihler Sultanı'nın 22 Eylül Salı yayın planı, akşam kuşağındaki program değişikliğiyle birlikte merak konusu oldu. Dizinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, yayın saatini, neden ekrana gelmediğini ve TRT 1'in güncel yayın akışını araştırıyor.

MEHMED FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Mehmed Fetihler Sultanı 85. bölüm, 22 Eylül 2026 Salı günü saat 21.45'te TRT 1'de yayınlanacak. TRT'nin resmi yayın akışında dizinin 21.45 kuşağındyer aldığı görülürken, TRT 1'in dizi sayfasında da güncel yayın saati “Salı 21.45” olarak gösteriliyor.

Yeni bölüm bu hafta alışılmış prime time saatinden daha geç başlayacak. TRT 1'in güncel yayın planına göre saat 20.00'de Fenerbahçe Tarfin-Beşiktaş 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali ekrana gelirken Mehmed Fetihler Sultanı maçın özetsiz olarak izleyiciyle buluşacak.

Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman, neden yok? 22 Eylül 2026 yayın akışı
Başlık ResmiMehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman, neden yok? 22 Eylül 2026 yayın akışı

MEHMED FETİHLER SULTANI NEDEN YOK?

Mehmed Fetihler Sultanı'nın saat 20.00'de başlamamasının nedeni dizinin yayından kaldırılması veya final yapması değil. TRT 1'in 22 Eylül yayın akışındaki spor karşılaşması nedeniyle ekrana gelmedi. Saat 20.00'de Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş arasında oynanan 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali canlı olarak yayınlandığı için dizinin başlangıç saati ileri alındı.

Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman, neden yok? 22 Eylül 2026 yayın akışı
Başlık ResmiMehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman, neden yok? 22 Eylül 2026 yayın akışı

TRT 1 YAYIN AKIŞI 22 EYLÜL 2026

07.30 Kalk Gidelim

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

13:55 Evlilik Güzeldir

17.30 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Fenerbahçe Tarfin - Beşiktaş | 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali

21.45 Mehmed: Fetihler Sultanı (Özetsiz yeni bölüm)

01.40 Seksenler

03.10 Gönül Dağı

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Editör : İREM ÖZCAN
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