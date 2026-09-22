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Anne Yarısı Meryem kim, Esra Dermancıoğlu hangi dizilerde oynadı?

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Anne Yarısı Meryem kim, Esra Dermancıoğlu hangi dizilerde oynadı?
Başlık ResmiAnne Yarısı Meryem kim, Esra Dermancıoğlu hangi dizilerde oynadı?

Anne Yarısı Meryem karakteri, dizinin ilk bölümüyle birlikte hikayenin dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Altay ailesinin güçlü annesi olarak ekrana gelen Meryem'in kim olduğu, karakteri canlandıran Esra Dermancıoğlu'nun hayatı ve daha önce rol aldığı diziler araştırılıyor.

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Anne Yarısı dizisinde Meryem Altay, küçük Ege için başlayan mücadelenin Altay ailesi tarafındaki en etkili isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Esra Dermancıoğlu'nun canlandırdığı Meryem, ailesini korumayı her şeyin önünde tutan, konağın düzeninde söz sahibi olan ve Zeynep'i Ege üzerindeki aile bağları açısından tehdit olarak gören bir karakterdir.

ANNE YARISI MERYEM KİM?

Anne Yarısı dizisindeki Meryem Altay karakterini Esra Dermancıoğlu canlandırıyor. Meryem, Altay ailesinin otoriter, geleneklerine bağlı ve kontrolü elinde tutmayı seven annesi olarak hikayede yer alıyor. Çocuklarına duyduğu güçlü bağlılık zaman zaman onların hayatlarına doğrudan müdahale etmesine dönüşürken aile düzenini ve konağın hakimiyetini korumak Meryem'in motivasyonları arasında bulunuyor.

Meryem'in hikayedeki en önemli çatışmalarından biri ise Ege ve Zeynep üzerinden gelişiyor. Ege'yi Altay ailesinin bir parçası ve devamı olarak gören Meryem, Zeynep'in çocuğun hayatındaki güçlü yerini kendi ailesi açısından risk olarak değerlendiriyor.

Anne Yarısı Meryem kim, Esra Dermancıoğlu hangi dizilerde oynadı?
Başlık ResmiAnne Yarısı Meryem kim, Esra Dermancıoğlu hangi dizilerde oynadı?

ESRA DERMANCIOĞLU KİMDİR?

Esra Dermancıoğlu, 7 Aralık 1968 tarihinde İstanbul'da doğan Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. Pierre Loti Lisesi'nin ardından İsviçre'deki Franklin College'de sanat tarihi eğitimi aldı. Oyunculuk eğitimini Şahika Tekand'ın Stüdyo Oyuncuları'nda sürdüren Dermancıoğlu, kamera karşısındaki kariyerine 2000'li yılların sonunda başladı.

Dermancıoğlu geniş izleyici kitlesinin karşısına özellikle Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisindeki Mukaddes Ketenci karakteriyle çıktı. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Kırgın Çiçekler, Bir Zamanlar Çukurova, Kaderimin Oyunu, Bir Küçük Gün Işığı, Hudutsuz Sevda ve Siyah Kalp gibi farklı türlerdeki yapımlarda rol aldı.

ESRA DERMANCIOĞLU OYNADIĞI DİZİLER

Sen Harikasın (Konuk oyuncu) 2008

Avrupa Yakası (Konuk oyuncu) 2008

Fatmagül'ün Suçu Ne? 2010-2012

Doksanlar 2013-2014

Sil Baştan 2014

Serçe Sarayı 2015

Muhteşem Yüzyıl: Kösem 2015-2016

Kırgın Çiçekler 2016

Şahin Tepesi 2018

Bir Zamanlar Çukurova 2019-2021

Kaderimin Oyunu 2021-2022

Bir Küçük Gün Işığı 2022-2023

Hudutsuz Sevda 2023-2024

Siyah Kalp 2024-2025

Anne Yarısı 2026

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Editör : İREM ÖZCAN
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