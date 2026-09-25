Isparta'ya Dereboğazı Yolu müjdesi... İhale tarihi belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Isparta’da konuştu. Bakan Uraloğlu, Dereboğazı Yolu’nda kalan kesimin ihalesini 2027 yılının hemen başında yapacaklarını bildirdi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Isparta’da konuştu. Burada açıklalamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin desteklediği Terörsüz Türkiye sürecinin geldiği noktaya dikkati çekerek “Bugün artık Irak'taki Sincar'ın boşaltılması gündemde; devamı da gelecek. Biz zaten Kürt, Arap, Çerkez kardeşlerimizle; her kim varsa, bizim zaten hiçbir problemimiz olmamıştır. Ama birileri bu süreçleri zehirlemeye çalışmıştır, maalesef. Şimdi birileri istiyor ki şehit cenazeleri gelmeye devam etsin, onun üzerinden siyaset yapsınlar.” dedi.

Trabzon'dan Samsun’a karayolu seyahatinden bahseden Bakan Uraloğlu, “Değerli kardeşlerim, bir üst geçit, bir köprü olmasın ki orada bir şehidin ismi verilmemiş olsun... Boş olan yok. Birçok şehit kardeşimizin orada ismi verilmiş. Birileri istiyor ki onlar devam etsin. Bugüne gelmemizdeki en büyük katkı da şehitlerimizdir; Allah onlardan razı olsun. Bakın, canlarını ortaya koydular. Biz onların hakkını nasıl öderiz? Biz onların aileleriyle nasıl hemhal oluruz? Onların hakkını, hukukunu nasıl koruruz? Elbette gayretimiz bu yöndedir. Bu noktada en ufak bir tavizimiz olmayacak; onların haklarına, hukuklarına halel getirmeyeceğiz.” açıklamasında bulundu.

Ispartaya Dereboğazı Yolu müjdesi... İhale tarihi belli oldu

"BİRLİĞİMİZİ, KARDEŞLİĞİMİZİ, BERABERLİĞİMİZİ ARTIRACAĞIZ”

Bakan Uraloğlu, önce Türkiye'de safları sıkılaştırdıklarını söyleyerek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Şimdi coğrafyamızda, çok şükür, her geçen gün daha barışa yaklaşıyoruz. Elbette bir İran-İsrail ABD savaşı gündemde. Aynı şekilde Rusya-Ukrayna… Bütün taraflarla görüşebilen bir lider varsa, o da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Allah ondan razı olsun. Orada da Cumhurbaşkanımız gayret ediyor. İnşallah bir an önce hem Ukrayna-Rusya savaşı hem de İran savaşı bir an önce bitmiş olur. Elbette bizim gönlümüzdeki yara olan Filistin Gazze konusudur.”

Ispartaya Dereboğazı Yolu müjdesi... İhale tarihi belli oldu

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler hitabında okuduğu şiirle beraber dünyadaki vicdan sahibi herkese seslendiğini dile getirdi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye Buluşmaları noktasında safları sıkılaştıracaklarını söyleyerek “Önce kendi aramızdaki birliğimizi, kardeşliğimizi, beraberliğimizi artıracağız ki bizim en iyi yaptığımız budur. Biz Ulaştırma Bakanlığı olarak çok güzel köprüler, tüneller yapıyoruz. Vatandaşımızın gönlüne, yaptığımız tünellerin, köprülerin şeritlerini artıracağız. Onun kalitesini yükselteceğiz. Dolayısıyla o bağı artırmış olacağız. Biz Allah'ın izniyle, inşallah, yapılacak olan ilk seçimde Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar Türkiye'ye Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz.” diye konuştu.

Ispartaya Dereboğazı Yolu müjdesi... İhale tarihi belli oldu

"ISPARTA'NIN KARA YOLU NOKTASINDAKİ BÜTÜN GÜNDEMİ DEREBOĞAZI YOLU’DUR”

Isparta’ya yapılan ulaştırma yatırımları hakkında da konuşan Bakan Uraloğlu, “Isparta'nın özellikle karayolu noktasındaki bütün gündemi Dereboğazı Yolu’dur. Ben de o yolu birkaç defa gittim, gezdim. Projesinde bazı düzeltmeler yaptık, yapılabilir hale getirdik. En son Genel Müdürümüzü heyetiyle beraber yolladık, bütün incelemeleri yaptık. Zaten belli çalışmalar devam ediyor orada. Şimdi artık geldiğimiz noktada, kalan işin de bir an önce ihale edilmesi noktasında istişaremizi yaptık. Şimdi ihale çalışmalarını başlatıyoruz. 2027'nin hemen başında ihalesini yapıyoruz. Bu bize Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıdır.” dedi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ | Isparta Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: HABER MERKEZİIsparta

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