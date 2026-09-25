Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Isparta'ya Dereboğazı Yolu müjdesi... İhale tarihi belli oldu

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Isparta'ya Dereboğazı Yolu müjdesi... İhale tarihi belli oldu
Başlık ResmiIspartaya Dereboğazı Yolu müjdesi... İhale tarihi belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Isparta’da konuştu. Bakan Uraloğlu, Dereboğazı Yolu’nda kalan kesimin ihalesini 2027 yılının hemen başında yapacaklarını bildirdi.

Kaydet
|

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Isparta’da konuştu. Burada açıklalamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin desteklediği Terörsüz Türkiye sürecinin geldiği noktaya dikkati çekerek “Bugün artık Irak'taki Sincar'ın boşaltılması gündemde; devamı da gelecek. Biz zaten Kürt, Arap, Çerkez kardeşlerimizle; her kim varsa, bizim zaten hiçbir problemimiz olmamıştır. Ama birileri bu süreçleri zehirlemeye çalışmıştır, maalesef. Şimdi birileri istiyor ki şehit cenazeleri gelmeye devam etsin, onun üzerinden siyaset yapsınlar.” dedi.

Trabzon'dan Samsun’a karayolu seyahatinden bahseden Bakan Uraloğlu, “Değerli kardeşlerim, bir üst geçit, bir köprü olmasın ki orada bir şehidin ismi verilmemiş olsun... Boş olan yok. Birçok şehit kardeşimizin orada ismi verilmiş. Birileri istiyor ki onlar devam etsin. Bugüne gelmemizdeki en büyük katkı da şehitlerimizdir; Allah onlardan razı olsun. Bakın, canlarını ortaya koydular. Biz onların hakkını nasıl öderiz? Biz onların aileleriyle nasıl hemhal oluruz? Onların hakkını, hukukunu nasıl koruruz? Elbette gayretimiz bu yöndedir. Bu noktada en ufak bir tavizimiz olmayacak; onların haklarına, hukuklarına halel getirmeyeceğiz.” açıklamasında bulundu.

Ispartaya Dereboğazı Yolu müjdesi... İhale tarihi belli oldu
Başlık ResmiIspartaya Dereboğazı Yolu müjdesi... İhale tarihi belli oldu

"BİRLİĞİMİZİ, KARDEŞLİĞİMİZİ, BERABERLİĞİMİZİ ARTIRACAĞIZ”

Bakan Uraloğlu, önce Türkiye'de safları sıkılaştırdıklarını söyleyerek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Şimdi coğrafyamızda, çok şükür, her geçen gün daha barışa yaklaşıyoruz. Elbette bir İran-İsrail ABD savaşı gündemde. Aynı şekilde Rusya-Ukrayna… Bütün taraflarla görüşebilen bir lider varsa, o da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Allah ondan razı olsun. Orada da Cumhurbaşkanımız gayret ediyor. İnşallah bir an önce hem Ukrayna-Rusya savaşı hem de İran savaşı bir an önce bitmiş olur. Elbette bizim gönlümüzdeki yara olan Filistin Gazze konusudur.”

Ispartaya Dereboğazı Yolu müjdesi... İhale tarihi belli oldu
Başlık ResmiIspartaya Dereboğazı Yolu müjdesi... İhale tarihi belli oldu

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler hitabında okuduğu şiirle beraber dünyadaki vicdan sahibi herkese seslendiğini dile getirdi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye Buluşmaları noktasında safları sıkılaştıracaklarını söyleyerek “Önce kendi aramızdaki birliğimizi, kardeşliğimizi, beraberliğimizi artıracağız ki bizim en iyi yaptığımız budur. Biz Ulaştırma Bakanlığı olarak çok güzel köprüler, tüneller yapıyoruz. Vatandaşımızın gönlüne, yaptığımız tünellerin, köprülerin şeritlerini artıracağız. Onun kalitesini yükselteceğiz. Dolayısıyla o bağı artırmış olacağız. Biz Allah'ın izniyle, inşallah, yapılacak olan ilk seçimde Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar Türkiye'ye Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz.” diye konuştu.

Ispartaya Dereboğazı Yolu müjdesi... İhale tarihi belli oldu
Başlık ResmiIspartaya Dereboğazı Yolu müjdesi... İhale tarihi belli oldu

"ISPARTA'NIN KARA YOLU NOKTASINDAKİ BÜTÜN GÜNDEMİ DEREBOĞAZI YOLU’DUR”

Isparta’ya yapılan ulaştırma yatırımları hakkında da konuşan Bakan Uraloğlu, “Isparta'nın özellikle karayolu noktasındaki bütün gündemi Dereboğazı Yolu’dur. Ben de o yolu birkaç defa gittim, gezdim. Projesinde bazı düzeltmeler yaptık, yapılabilir hale getirdik. En son Genel Müdürümüzü heyetiyle beraber yolladık, bütün incelemeleri yaptık. Zaten belli çalışmalar devam ediyor orada. Şimdi artık geldiğimiz noktada, kalan işin de bir an önce ihale edilmesi noktasında istişaremizi yaptık. Şimdi ihale çalışmalarını başlatıyoruz. 2027'nin hemen başında ihalesini yapıyoruz. Bu bize Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıdır.” dedi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: HABER MERKEZİ | Isparta
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
FON SORUŞTURMASINDA 3. DALGA
FON SORUŞTURMASINDA 3. DALGA
Kapalı dönemde işlem yapan 12 kişi belli oldu
33 KİŞİ GÖZALTINDA
33 KİŞİ GÖZALTINDA
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga
KAP AÇIKLAMASI GELDİ!
KAP AÇIKLAMASI GELDİ!
Katılımevim ve Birevim'in devrinde kritik gelişme
HERKES ÇIKTI, ONLAR KALDI!
HERKES ÇIKTI, ONLAR KALDI!
Salondan ayrılmayan 7 ülke dikkat çekti
BENZİNE BÜYÜK ZAM!
BENZİNE BÜYÜK ZAM!
Litresi 12,5 lira artacak
KONUTTA SON ORANLAR!
KONUTTA SON ORANLAR!
1 milyon TL’nin güncel geri ödemesi
SAVUNMASI PES DEDİRTTİ
SAVUNMASI PES DEDİRTTİ
Hakem, İsrailli oyuncunun skandal sevincini affetmedi
CEZASI BELLİ OLDU
CEZASI BELLİ OLDU
Kocasını 15 parçaya ayırıp çöpe atmıştı
MERDİVEN ALTI İŞ YERİ AÇMIŞLAR
MERDİVEN ALTI İŞ YERİ AÇMIŞLAR
Gelen siparişten zehirlendi, adım adım iz sürdü
ATİNA CEVAP VERDİ!
ATİNA CEVAP VERDİ!
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Düşman değiliz" dedi
MİLLİ SERVET 8 YILDIR ÇÜRÜYOR
MİLLİ SERVET 8 YILDIR ÇÜRÜYOR
1,5 saatlik yol 10 dakikaya düşecekti, İBB iptal etti
25 MIKNATIS YUTTU
25 MIKNATIS YUTTU
Doktorlar zamanla yarıştı! Ailelere kritik uyarı...
'KAZANMAMIZ SÜRPRİZ OLMAZ'
'KAZANMAMIZ SÜRPRİZ OLMAZ'
Milli Takım'ın eski yıldızlarından Fransa maçı yorumu
'MALDINI HAKLI ÇIKTI'
'MALDINI HAKLI ÇIKTI'
G.Saray'ın servet ödediği yıldızı yerden yere vurdular
FETÖ CASUSLARINA OPERASYON
FETÖ CASUSLARINA OPERASYON
Bakan Gürlek duyurdu: Çok sayıda gözaltı var
"HİZMETİ YOKTU, KURTULDUK"
CHP kurmayları, Mansur Yavaş’ın istifasını değerlendirdi
YENİ TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİ
YENİ TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİ
Uzman isim Karadeniz'deki deprem sonrası uyardı
KANSER RİSKLİ MADDE YAYILIYOR
KANSER RİSKLİ MADDE YAYILIYOR
Fabrika yakınında yaşayanların kanından çıktı!
1 MİLYON DOLARLIK VURGUN!
1 MİLYON DOLARLIK VURGUN!
Otel sahibini soyan 5 çalışan tutuklandı
'YOK ARTIK' DEDİRTEN İLAN
'YOK ARTIK' DEDİRTEN İLAN
Trabzon'da Salah kurnazlığı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Hakan Çalhanoğlu neden yok, sakat mı, milli maçta oynamayacak mı? Türkiye-Fransa maç kadrosu!
Hakan Çalhanoğlu neden yok, sakat mı, milli maçta oynamayacak mı?
Kaydet
Arnavutköy'de yürekleri ağza getiren çarpışma! Servis aracıyla kaza yapıp kaldırıma böyle uçtu
Arnavutköy'de yürekleri ağza getiren çarpışma! Servis aracıyla kaza yapıp kaldırıma böyle uçtu
Kaydet
Savcı odasındaki pozu “Asla kaybetmem” sözleriyle paylaşmıştı! Buket Tekışık’ın uyuşturucu testi sonucu çıktı
Buket Tekışık’ın uyuşturucu testi sonucu çıktı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.