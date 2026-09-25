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Arnavutköy'de yürekleri ağza getiren çarpışma! Servis aracıyla kaza yapıp kaldırıma böyle uçtu

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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, bulunduğu noktadan dikkatsizce caddeye çıkmaya çalışan hafif ticari araç ile o sırada seyir halinde olan servis aracının çarpıştığı korkutucu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulup yoldan çıkan hafif ticari aracın hızla kaldırıma uçtuğu olay, izleyenlerin nefesini kesti. Sabah saatlerinde meydana gelen ve şans eseri kaldırımda yürüyen kimsenin zarar görmediği kazada faciadan kıl payı dönülürken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Arnavutköy
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