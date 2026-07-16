Valorant oyuncularının heyecanla beklediği Gece Pazarı etkinliği için geri sayım sona eriyor. Riot Games tarafından belirli dönemlerde düzenlenen etkinliğin Temmuz 2026 takvimi netleşirken, oyuncular indirimli silah kaplamalarına sınırlı süreyle ulaşabilecek. Peki, Valorant Gece Pazarı ne zaman, kaç gün sürecek?

Valorant'ta indirimli skin fırsatları sunan Gece Pazarı yeniden oyuncularla buluşuyor. Her oyuncuya özel olarak hazırlanan teklifler sayesinde farklı silah kaplamaları indirimli fiyatlarla satın alınabilecek. Etkinliğin başlangıç ve bitiş tarihi ile Gece Pazarı'nın nasıl çalıştığı ise oyuncular tarafından araştırılıyor.

VALORANT GECE PAZARI NE ZAMAN?

Riot Games tarafından paylaşılan takvime göre Valorant Gece Pazarı 16 Temmuz 2026'da başlayacak. Türkiye saatiyle etkinlik 17 Temmuz Cuma günü oyuncuların erişimine açılacak. Oyuncular, ana ekrandaki Gece Pazarı simgesi üzerinden kendilerine özel hazırlanan teklifleri görüntüleyebilecek.

Gece Pazarı'nda her oyuncuya rastgele belirlenen 6 farklı silah kaplaması sunuluyor. Bu teklifler hesaplara özel oluşturulduğu için her oyuncunun karşısına farklı skinler ve farklı indirim oranları çıkıyor. Kartlar açıldıktan sonra etkinlik boyunca değiştirilemiyor ve yeni teklifler oluşturulmuyor.

Valorant Gece Pazarı ne zaman, kaç gün sürecek? 2026 Valorant gece pazarı tarihi

VALORANT GECE PAZARI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Temmuz 2026 Gece Pazarı Türkiye'de 17 Temmuz - 30 Temmuz 2026 tarihleri arasında açık kalacak. Oyuncular yaklaşık iki hafta boyunca indirimli skin satın alma fırsatı yakalayacak.

Etkinlik süresi boyunca oyuncuların karşısına çıkan teklifler sabit kalıyor. Gece Pazarı'ndaki kartlar yenilenmiyor ve farklı skinlerle değiştirilemiyor. Bu nedenle beğenilen kaplamaların etkinlik sona ermeden satın alınması gerekiyor. Etkinliğin bitmesiyle birlikte kullanılmayan tüm teklifler otomatik olarak kaldırılıyor.

Valorant Gece Pazarı ne zaman, kaç gün sürecek? 2026 Valorant gece pazarı tarihi

VALORANT GECE PAZARI NEDİR?

Valorant Gece Pazarı, Riot Games'in belirli aralıklarla düzenlediği sınırlı süreli oyun içi indirim etkinliğidir. Etkinlikte her oyuncuya özel olarak hazırlanan altı kart bulunur. Kartlar açıldığında oyuncular, rastgele seçilmiş silah kaplamalarını indirimli Valorant Puanı (VP) fiyatlarıyla satın alabilir.

Valorant Gece Pazarı ne zaman, kaç gün sürecek? 2026 Valorant gece pazarı tarihi

Gece Pazarı'nda yalnızca belirli koleksiyonlardaki Select, Deluxe ve Premium seviyesindeki uygun kaplamalar yer alabiliyor. Battle Pass skinleri, Exclusive ve Ultra seviyesindeki koleksiyonlar ile belirli VP değerinin üzerindeki bazı yakın dövüş silahları etkinlik havuzuna dahil edilmiyor. Ayrıca her oyuncunun teklifleri farklı oluyor.

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