İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'i sert şekilde eleştiren İspanya'ya karşı, 2026 FIFA Dünya Kupası finali öncesinde Arjantin'e destek verdi. Netanyahu, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'ye gönderdiği mesajda, "Yarın Arjantin'in arkasındayız" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2026 FIFA Dünya Kupası finali öncesinde yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Gazze'deki saldırılar nedeniyle İsrail'e yönelik sert eleştirilerde bulunan İspanya'ya karşı Arjantin'e destek veren Netanyahu, bu mesajını Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'ye de iletti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Arjantin'in İsrail Büyükelçisi Shimon Axel Wahnish'i kabul etti.

Görüşmede Büyükelçi Wahnish, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin Netanyahu için gönderdiği sesli mesajı dinletti. Milei mesajında, "Sen benim dostumsun, bizi her zaman destekliyorsun. Benim için Arjantin'i desteklediğini duymaktan mutluluk duydum" ifadelerini kullandı.

Netanyahu ise Milei'ye, "Javier, sen gerçek bir dostsun. Seni destekliyoruz ve yarın Arjantin'in arkasındayız. Bol şans" sözleriyle cevap verdi.

NETANYAHU'YA ARJANTİN FORMASI HEDİYE EDİLDİ

Başbakanlık Ofisi'nin X hesabından paylaşılan görüntülerde, Büyükelçi Wahnish'in Netanyahu'ya Arjantin Milli Takımı forması hediye ettiği görüldü.

Netanyahu safını belli etti! Dünya Kupası finali öncesi dikkat çeken açıklama

İSPANYA'NIN FİLİSTİN POLİTİKASI

Arjantin ile İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.

İspanya, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını uzun süredir sert şekilde eleştiriyor. Madrid yönetimi, 28 Mayıs 2024'te Filistin Devleti'ni resmen tanımış, ayrıca İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan soykırım davasına müdahil olmuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası