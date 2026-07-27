Fenerbahçe'nin altyapı denemelerinde yeterli görülmeyen Yan Diomande, Avrupa'nın en gözde genç yıldızlarından biri oldu. Real Madrid'in yaklaşık 120 milyon euro ödemeye hazırlandığı 19 yaşındaki futbolcu, Arda Güler'in takım arkadaşı olmaya çok yakın.

Geçtiğimiz sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan ve yeni sezonda hücum hattını sil baştan değiştirmeyi hedefleyen Real Madrid, transferde rotasını Almanya'ya çevirdi. İspanyol devi, RB Leipzig forması giyen genç yıldız Yan Diomande için önemli mesafe katetti.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; eflatun-beyazlılar, 19 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusunun transferini yaklaşık 120 milyon euro karşılığında tamamlamaya hazırlanıyor. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması beklenirken, Diomande'nin milli futbolcu Arda Güler ile aynı takımda forma giymesi bekleniyor.

Yan Diomande

AVRUPA DEVLERİNİN GÖZDESİ OLDU

Henüz 19 yaşında olmasına rağmen Avrupa futbolunun en dikkat çeken genç yetenekleri arasına giren Yan Diomande, geçen sezon RB Leipzig formasıyla sergilediği performansla adından söz ettirdi.

Alman ekibinde tüm kulvarlarda 46 maça çıkan genç kanat oyuncusu, 15 gol ve 11 asistlik katkı sağlayarak birçok kulübün transfer listesine girdi. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 90 milyon euro seviyesinde bulunuyor.

Yan Diomande

FENERBAHÇE DETAYI YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Diomande'nin Real Madrid'e transferinin gündeme gelmesiyle birlikte kariyerinin dikkat çeken bir detayı da yeniden konuşulmaya başlandı.

Fildişi Sahilli futbolcu, profesyonel kariyerine başlamadan önce Fenerbahçe'de deneme antrenmanlarına çıkmıştı. Sarı-lacivertli kulübün tesislerinde bir süre gözlemlenen genç oyuncunun, dönemin teknik heyeti tarafından yeterli görülmediği ve bu nedenle transferinin gerçekleşmediği öne sürüldü.

Türkiye'de istediği fırsatı bulamayan Diomande, kariyerini Avrupa'da sürdürme kararı aldı ve gösterdiği gelişimle kısa sürede kıtanın en değerli genç oyuncularından biri haline geldi.

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