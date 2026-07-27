Fenerbahçe yönetiminin Faslı oyuncudan beklentisi yüksek. Geçen sezonu Real Betis’te geçiren orta saha için Ittihad 15 milyon avro önerdi. Yönetim, 29 yaşındaki isimden 20 milyon avro bekliyor.

Eldeki kadro fazlası yabancılardan kurtulmanın yollarını arayan Fenerbahçe’de birçok oyuncuya kulüp bakılırken Sofyan Amrabat’ın yeri farklı. Faslı oyuncu her ne kadar sarı lacivertlilerde düşünülmese de gelen teklifler ve önerilen rakamlar yüksek. 2028’e kadar mukavelesi bulunan Amrabat geçen sezonu Real Betis’te kiralık geçirmişti. Avrupa’dan iki kulübün kiralama önerisinde bulunduğu orta sahayı Suudi Arabistan’dan Ittihad istedi.

REAL BETİS BEKLENTİSİ

Sarı lacivertlilere Amrabat için önerilen rakam bonuslarla birlikte 15 milyon avro oldu. Aziz Yıldırım yönetimi ise beklentisinin 20 milyon avro olduğunu bildirdi. Amrabat’ın düşüncesi yeniden Real Betis’te forma giymek. Ancak İspanyol ekibi şu ana kadar resmî bir girişimde bulunmadı. Mevcut kadrosundaki 10 yabancıyı göndermek zorunda olan Fenerbahçe’nin en yüksek geliri iki yıllık daha mukavelesi olan Amrabat’tan elde etmesi bekleniyor.

Sofyan Amrabat

ÖNCELİK SATIŞ

Yönetim, 2028’e kadar mukavelesi olan Amrabat’ı ilk etapta satmayı düşünüyor. Eğer uygun teklif gelmezse bir sezon daha kiralanması söz konusu.

F.BAHÇE’YE TEKLİF

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan İtalyan ekibi Como’nun stoper arayışları sürüyor. Galatasaray’dan Davinson Sanchez ile ilgilenen ve Chelsea forması giyen Trevoh Chalobah’a 25 milyon+5 milyon avroluk teklif sunan Çizme ekibi geçen sezon kiralık oynattığı Diego Carlos için ise sarı lacivertlilere 3 milyon avroluk teklif sundu ama kabul görmedi.

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