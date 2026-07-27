Elazığ’da ailesiyle birlikte Hazar Gölü’ne gelen 16 yaşındaki Mehmet Ali Ateş, yüzmek için girdiği gölde gözden kayboldu. Ekiplerin yürüttüğü arama çalışmasının ardından Ateş’in cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, akşam saatlerinde Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü’nde meydana geldi. Diyarbakır’dan ailesiyle birlikte Sivrice ilçesine gelen 16 yaşındaki Mehmet Ali Ateş, yüzmek için suya girdi. Daha sonra bir anda gözden kayboldu.

EKİPLER CANSIZ BEDENİNİ BULDU

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Su Altı Grup Amirliği dalgıç polisleri sevk edildi. Ateş’in cansız bedeni ekipler tarafından suyun içerisinden çıkartıldı.

Hazar Gölü'nde kaybolan Mehmet'ten acı haber! Cansız bedeni bulundu

Cumhuriyet başsavcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Ateş’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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