AHBAP Derneği’ne gelen bağışları kumarda harcayan Haluk Levent’in “Evleneceğiz, çocuk yapacağız” diyerek 90 milyon lira dolandırdığı iddia edilen Sevda Kurt’un, Yeliz Kaya ile mesajları ortaya çıktı. Kurt'un borç para karşılığında HLK isimli coin aldığı, sonrasında ise bu coinlerin Levent tarafından bloke edildiği öğrenildi. Kurt’un ödemelerin yapılmamasına “Asla inanmıyorum size. 1 yıldır Cuma günü ödeme geliyor" cevabını verdiği de belirlendi. İşte ‘AHBAP’ın kasası’ Yeliz Kaya ve Sevda Kurt arasındaki diyaloglar…

AHBAP Derneği için toplanan bağışların dernek kurucusu ünlü şarkıcı Haluk Levent tarafından amacı dışında kullanıldığı iddiası sonrası başlatılan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Levent’in evlilik vaadiyle 90 milyon lira dolandırdığı iddia edilen Sevda Kurt’un mesajları ortaya çıktı.

“EVLENECEĞİZ, ÇOCUK YAPACAĞIZ DEDİ” Haluk Levent’in kendini evlilik vaadiyle kandırdığını iddia eden Sevda Kurt, ifadesinde “ABD'de 20 yıl yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönme kararı aldım. Haluk bey ile burada yaşlı bir aileye yardım etmek için AHBAP'a yazdığım bir yazı sonucu tanıştık. Haluk beyle bir toplantı yaptık. Orada benim varlıklı olduğumu anlayınca her gün aramaya başladı. Bana evleneceğiz, çocuk yapacağız dedi. Evli olduğunu bilmiyordum. Evli olduğunu 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim. Borçları ödersek evleneceğiz dedi. Ben de Amerika'daki paralarımı buraya aldım. Benim evlilik hayallerim çalındı. Bana borçları var ve ödemediler” demişti.

90 MİLYON LİRASINI ALDI Sevda Kurt’un WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Sabah gazetesinden Mustafa Sait Özkan’ın haberine göre; Haluk Levent, ABD’de yaşayan Sevda Kurt’u "Borçları ödersem evleneceğiz" yalanıyla kandırdı ve 90 milyon lira dolandırdı. Kurt'un deprem döneminde gelen coin yardımlarının AHBAP Derneği hesaplarına yatırılmadan Levent'in borçlarına mahsup ettiği öğrenildi.

MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI Sevda Kurt'un borç para karşılığında HLK isimli coin aldığı, sonrasında ise bu coinlerin Levent tarafından bloke edildiği öğrenildi. Sevda Kurt'ın cep telefonu ön incelemesinde, Levent'in asistanı Yeliz Kaya ile yaptığı WhatsApp mesajlaşmaları ortaya çıktı. Mesajlara göre Yeliz Kaya’nın “Sevda hanım merhabalar haftaya Cuma günü size 400-500 bin dolar arası ödeme yapacağız” mesajına Sevda Kurt “Asla inanmıyorum size. 1 yıldır Cuma günü ödeme geliyor" cevabını verdi.

“BU KEZ KESİNLİKLE YAPACAĞIZ” Kaya'nın mesajın devamında “Sevda hanım haftaya Cuma günü söylediğimiz ödemeyi yapmazsak söylediğiniz işlemlere başlarız. Bu kez kesinlikle yapacağız. Aynı gün net ödeme planını da size bildireceğiz" dediği öğrenildi. Söz verilen paranın yatırılmaması üzerine Sevda Kurt'un, "Parayı ne zaman havale edeceksiniz. Bekliyoruz..." dediği ortaya çıktı.

İDDİALARI REDDETMİŞTİ Öte yandan Haluk Levent, Sevda Kurt’un iddiaları şöyle reddetmişti: Sevda Kurt ifadesinde bazı vaatlerle kendisini dolandırdığımı iddia etmektedir. Ancak bu durum gerçeği yansıtmamaktadır. Yalandır. Sevda Kurt aşağıdaki protokolde görüleceği üzere verdiği 90 milyon TL ve bir kısım borcuna karşılık kısa bir süre içerisinde 210 milyon TL alacağını hükme bağlamıştır. Ayrıca 2023 yılında yine bana 3 milyon dolar borç vermiş kısa bir süre içerisinde 4.5 milyon dolar iade almıştır. MASAK raporları bunu doğrulamaktadır.

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