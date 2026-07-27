Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor. Türkiye'nin gündeminde öne çıkan başlıklar, Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yeni haftada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabinenin gündeminde Terörsüz Türkiye süreci, ekonomideki son gelişmeler ile ABD-İran gerilimi öne çıkacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine'de gündeme gelecek diğer konular neler?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Bu haftaki Kabine Toplantısı'nın tarihi henüz netleşmedi. En son 2 hafta önce toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin bu haftaki toplantısının ise hafta içine sarkması bekleniyor.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabinede gündeme gelecek konular

ABD-İRAN SAVAŞI VE EKONOMİDEKİ GELİŞMELER DE GÜNDEMDE OLACAK

Toplantıda ekonomiye dair gelişmelerin de masada olması bekleniyor. Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutma kararı sonrasında para piyasalarındaki değişikler değerlendirilecek.

Fiyat istikrarının sağlanması adına atılabilecek ek adımlar ele alınacak.

Kabinede tekrar alevlenen ABD-İran savaşı da masada olacak. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin başta enerji fiyatları olmak üzere Türkiye'ye etkileri değerlendirilecek.

NATO ZİRVESİNDE YAPILAN GÖRÜŞMELER

Öte yandan, ABD ile NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen temasların yansımaları da Kabine'nin gündem başlıkları arasında yer alacak. CAATSA yaptırımlarının kaldırılması ve Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesine yönelik yürütülen diplomatik girişimlerde gelinen son durumun toplantıda ele alınması bekleniyor.

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE

Kabinede orman yangınları da değerlendirilecek. Hazırlıkların gözden geçirilmesi ve riskli alanların yeniden ele alınması bekleniyor. Yangınlarla sürdürülen mücadele de ayrıntılandırılacak.

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