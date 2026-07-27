Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İran'ın Rusya'ya sağladığı askeri desteğin Ukrayna'ya yönelik saldırıların parçası olduğunu savundu. Tahran ise Zelenskiy'nin açıklamalarına sert tepki göstererek Ukrayna liderini "Birinci Dünya Savaşı öncesindeki anarşistlere" benzetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Sky News kanalından Stuart Ramsay'e verdiği mülakatta, İran’ın Rusya’ya sağladığı askeri desteğe dikkat çekerek Tahran yönetimini doğrudan hedef aldı.

"SİLAH SAĞLAYARAK SAVAŞA KATILDILAR"

İran'ın Rusya'ya verdiği Şahid insansız hava araçları ve askeri teçhizat desteğine değinen Ukrayna lideri, savaşın tırmanmasından İran'ın sorumlu olduğunu belirterek, "Tahran zaten bize silah sağlayarak saldırdı. Dikkatli olmamız gerekiyor. Herhangi bir şekilde yeni bir cephe açmamak için her şeyi yapmalıyız. Ancak dürüst olmamız gerekiyor: İranlılar ve Kuzey Koreliler zaten bize saldırdılar. Umarım bu saldırıları artırmazlar, ancak her şeye karşı hazırlıklı olmalıyız. Bu insanlara güvenemeyiz çünkü en başından itibaren, bizim tarafımızdan herhangi bir gerginlik yaşanmadan İranlılar silah sağladı." diye konuştu.

Ukrayna lideri Zelenskiy İran bize saldırdılar diye sitem etti! Tahran ateş püskürdü: 1. Dünya Savaşı anarşistleri gibisin

"ORTADOĞU YÜZÜNDEN FÜZE EKSİKLİĞİ ÇEKİYORUZ"

ABD ve Batılı müttefiklerin Orta Doğu'daki gelişmelere odaklanmasının Ukrayna hava savunmasında açık oluşturduğuna değinen Zelenskiy, Patriot sistemleri ve mühimmat tedarikinde yaşanan aksaklıklara dikkat çekti:

"Hava savunmasına ihtiyacım var. Pac-2 ve Pac-3 sistemlerine ihtiyacımız var. Avrupa’dan kaynak sağladık ancak savunma için yeterli füzeye sahip değiliz. Müttefiklerimizin Orta Doğu’ya odaklanması nedeniyle bu zorluğu yaşıyoruz. Bir saat içinde 40 balistik füze, seyir füzeleri ve yüzlerce İHA ile hedef alındık. Kendi imkânlarımızla İHA'ları imha edebiliyoruz ancak balistik füzeleri düşürecek yeterli donanımımız yok."

Ukrayna lideri Zelenskiy İran bize saldırdılar diye sitem etti! Tahran ateş püskürdü: 1. Dünya Savaşı anarşistleri gibisin

"GEÇMİŞTEN BU YANA AYNI TUTUM"

İran’ın savaşın ilk günlerinden itibaren Rusya’ya teknoloji transfer ettiğini hatırlatan Zelenskiy, bu durumun Ukrayna halkı için doğrudan bir tehdit oluşturduğunu ileri sürdü:

"İran, savaşın ilk yılından itibaren Rusya’ya yeni teknolojiler sundu ve binlerce Şahid İHA'sı verdi. Ardından üretim lisanslarını paylaştılar. Bize saldırdılar mı? Bence evet, bunu zaten yaptılar. Biz kendi topraklarımızda, evimizdeyiz. Eğer zayıf düşersek ve Rusya başarılı olursa çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceğini kaybederiz."

Ukrayna lideri Zelenskiy İran bize saldırdılar diye sitem etti! Tahran ateş püskürdü: 1. Dünya Savaşı anarşistleri gibisin

TAHRAN'DAN "ZELENSKİY 1. DÜNYA SAVAŞI ANARŞİSTLERİ GİBİ" ÇIKIŞI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği basın toplantısında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in iddialarına cevap verdi. Zelenskiy’in izlediği politikaları tiyatrovari olarak nitelendiren Bekayi, Kiev yönetiminin Batılı güçlerin elinde bir araç haline geldiğini savundu.

"SÜREKLİ BAŞKALARINI SUÇLUYOR"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Zelenskiy'in açıklamalarını hedef alarak diplomatik sınırların aşıldığını söyledi:

"Ukrayna Devlet Başkanı'nın davranışları, Birinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa'nın tamamını etkileyen, tiyatrovari ve çok tehlikeli eylemler gerçekleştiren anarşistleri anımsatıyor. Ukrayna rejimi, dört yıl önce başlayan büyük güçler arasındaki jeopolitik anlaşmazlıkların bir aracı haline gelerek ülkesini aşağıladı. Sorunu çözmeye, ülkesini ve bölgeyi Doğu Avrupa'ya yaptırdığı savaştan kurtarmaya odaklanmak yerine sürekli başkalarını suçladı."

"SAVAŞIN ZAMANLAMASINI ABD BELİRLEYEMEZ"

ABD ve Batılı güçlerin Orta Doğu politikalarını da sert bir dille eleştiren Bekayi, Washington'ın savaşı yönetme iddiasının fiyaskoyla sonuçlandığını ifade etti:

"Asla izin vermedik ve vermeyeceğiz, Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşın zamanlamasını belirlemesine. Çıkarlarımız gerektirdiği her durumda kendimizi savunacağız. İran'ın üç gün içinde teslim olmasını bekledikleri savaşın üzerinden beş ay geçti ve şimdi kendi yarattıkları çıkmazda sıkışıp kaldılar. Bu durum bir savaş yönetimi değil, Siyonist rejim tarafından kışkırtılan bir utanç tablosudur."

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