Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic'in yeni takımı netleşiyor. Hollanda basınına göre 37 yaşındaki Sırp yıldız, Eredivisie ekibi NEC Nijmegen ile iki yıllık anlaşmaya vardı ve kısa süre içinde resmi imzayı atması bekleniyor.

Bir dönem Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de iz bırakan Dusan Tadic, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Wahda'da forma giyen Sırp yıldızın, Hollanda Eredivisie ekiplerinden NEC Nijmegen ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Dusan Tadic

İKİ YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Hollanda basınından Voetbal International (VI)'ın haberine göre NEC Nijmegen, 37 yaşındaki Dusan Tadic ile iki yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Tecrübeli futbolcunun kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçmek üzere Nijmegen'e gideceği ve ardından resmi imzayı atmasının beklendiği aktarıldı.

Dusan Tadic

DAHA ÖNCE MALİ ŞARTLAR ENGEL OLMUŞTU

Tadic'in adı daha önce de NEC Nijmegen ile gündeme gelmişti. Ancak Hollanda temsilcisinin Teknik Heyet Sorumlusu Carlos Aalbers, o dönemde transferin ekonomik nedenlerle gerçekleşmesinin zor olduğunu ifade etmişti.

Aalbers, yaptığı açıklamada, "Şu anda onun gelişi mali açıdan mümkün değil ancak kim bilir transfer döneminin ilerleyen zamanlarında bu durum değişebilir." sözlerini kullanmıştı.

Görünen o ki, taraflar aradan geçen süreçte ortak noktada buluşmayı başardı.

Dusan Tadic

EMRE MOR İLE AYNI TAKIMDA OYNAYACAK

NEC Nijmegen, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Hollanda ekibi, geçtiğimiz günlerde milli futbolcu Emre Mor'u da renklerine bağlamıştı.

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