Bursa’da ihbar sonrası ortaya çıkan tarihi mezar inceleniyor. Üzeri çakıl taşlarıyla örtülerek, otopark görüntüsü verilen mezarı inceleyen Gönüllü Çevre Müfettişi Ali Turan “Vakıf amacı dışında bir kullanım söz konusu. Buranın geçmişi araştırılırsa çok önemli parçalar ortaya çıkabilir” dedi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaklaşık 11 ay önce mahalle sakinlerinden gelen bir ihbar ortalığı karıştırdı. İddiaya göre Maksem Mahallesi’ndeki tarihi bir mezarın üzerin çakıl taşlarıyla kapatıldı.

Gönüllü Çevre Müfettişi Ali Turan, ihbar üzerine bölgeye geldiklerini belirterek, tarihi mezarın korunması ve incelenmesi gerektiğini söyledi.

Üzeri taşlarla örtülmüş! Üstü otopark altı mezar! Tarihi gerçek ihbar sonrası ortaya çıktı

“GELDİĞİMİZDE MEZARLAR AÇIKTI”

Turan şöyle konuştu:

Mezarın taşlarıyla birlikte burada olduğunu biliyordum. Buraya geldiğimizde mezarlar açıktı. Bu durum kamuoyuna da çok yansımadı. Mahalle sakinleri bu mezarların şehit mezarı olduğunu da söylüyor.

Üzeri taşlarla örtülmüş! Üstü otopark altı mezar! Tarihi gerçek ihbar sonrası ortaya çıktı

“OTOPARK GÖRÜNÜMÜNE BÜRÜNMÜŞ”

Turan, "Mezarların üzeri çakıl taşlarıyla örtülmüş. Adeta otopark görünümüne bürünmüş. Vakıf amacı dışında bir kullanım söz konusu. Sayın Valimiz Erol Ayyıldız'ın konuya el atmasını, Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün de burada inceleme yapmasını istiyoruz. Ecdadımıza sahip çıkılmasını talep ediyoruz" dedi.

Üzeri taşlarla örtülmüş! Üstü otopark altı mezar! Tarihi gerçek ihbar sonrası ortaya çıktı

“ÖNEMLİ PARÇALAR ORTAYA ÇIKABİLİR”

“Vakıf taşınmazlarının bazıları kiraya verilebiliyor ancak mezarlar kiraya verilemez. Buranın geçmişi araştırılırsa çok önemli parçalar ortaya çıkabilir” diye konuşan Turan “2012-2016 yılları arasında buranın ikinci derece korunması gerektiğine yönelik değerlendirmeler de bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Üzeri taşlarla örtülmüş! Üstü otopark altı mezar! Tarihi gerçek ihbar sonrası ortaya çıktı

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