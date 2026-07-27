RB Leipzig'in efsane isimlerinden Kevin Kampl, peş peşe yaşadığı ailevi kayıpların ardından futbolu ikinci plana attı. Sloven yıldız, şimdi Mallorca'daki çiftliğinde tarımla uğraşarak gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

Bundesliga ekibi RB Leipzig'de sekiz buçuk sezon forma giyerek kulüp tarihinin en önemli isimleri arasına giren Kevin Kampl, yaşadığı büyük ailevi kayıpların ardından futbol kariyerini ikinci plana itti. Son aylarda peş peşe yaşadığı acılar nedeniyle sözleşmesini fesheden tecrübeli orta saha oyuncusu, şimdi İspanya'da kurduğu çiftlikte ailesiyle birlikte sakin bir yaşam sürüyor.

Kevin Kampl

ÜST ÜSTE GELEN KAYIPLAR HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

RB Leipzig formasıyla 283 resmi maça çıkan ve kulübün sembol isimlerinden biri haline gelen 35 yaşındaki Sloven futbolcu, Ekim 2025'te 51 yaşındaki ağabeyi Seki'nin ani vefatıyla büyük bir yıkım yaşadı.

Bu acı olayın ardından ocak ayında RB Leipzig ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla fesheden Kampl, doğduğu şehir Solingen'e döndü. Ancak tecrübeli oyuncunun yaşadığı zorlu süreç bununla da sınırlı kalmadı. Takip eden aylarda babasını da kaybeden Kampl, yedi ay içerisinde hem ağabeyini hem de babasını toprağa vermenin derin üzüntüsünü yaşadı.

Yaşadığı zor günleri anlatan Sloven futbolcu, "Bu yıl korkunç geçti, bunu anlatacak başka bir kelime yok." ifadelerini kullandı.

Kevin Kampl

FUTBOLU BIRAKTI, HUZURU TOPRAKTA BULDU

Ailevi kayıpların ardından gözlerden uzak bir yaşamı tercih eden Kevin Kampl, ailesiyle birlikte İspanya'nın Balear Adaları'nda geleneksel bir çiftliğe yerleşti.

Futbolun yoğun temposunu geride bırakan deneyimli isim, zamanını tarımla uğraşarak geçiriyor. Çiftlikte doğal üretime yönelen Kampl, yeni yaşamından duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Şu anda Mallorca'nın huzuru ve sakinliği hepimize çok iyi geliyor. Çiftliğimizde kavun, karpuz, domates, soğan, biber ve daha birçok ürün yetiştiriyoruz. Her şey inanılmaz hızlı büyüyor. Üstelik kendi ürettiğimiz zeytinyağımız da gerçekten çok lezzetli."

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