Karabük Üniversitesi akademisyenleri, Türkiye'nin ilk yerli tren sürüş simülatörünü geliştirmek için hazırlıklara başladı. Tren makinisti adaylarının uygulamalı eğitimlerinde kullanılması amaçlanan simülatörün sürüş güzergahı olarak ilk kez Karabük-Zonguldak hattında kullanılması planlanıyor.

Karabük Üniversitesi akademisyenleri tarafından geliştirilen yerli yazılım ve donanım tabanlı raylı sistem araç kabin simülatörü heyecanı artırdı.

Tren makinisti adaylarının uygulamalı eğitimlerinde kullanılması amaçlanan simülatör, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı (UDHAM) tarafından ilan edilen proje kapsamında destekleniyor. Projeyle, tren makinisti adaylarının uygulamalı eğitim süreçlerine katkı sağlayacak gerçekçi bir simülatör altyapısının oluşturulması hedefleniyor.

Türkiye’de ilk, Karabük- Zonguldak yolunda denenecek! Makinist eğitiminde yeni dönem, yerli simülatör geliştiriyor

HEDEF ÇOK BİLEŞENLİ SİMÜLATÖR SİSTEMİ

Projenin yürütücülüğünü KBÜ Eskipazar Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Raylı Sistemler Makinistliği Programı Öğretim Görevlisi Muhammet Emin Arı üstlendi.

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Proje kapsamında mekanik kabinden elektronik kontrol sistemlerine, simülasyon yazılımından yapay zeka modüllerine kadar çok bileşenli bir simülatör sisteminin geliştirilmesi planlanıyor.

Programda teorik eğitimin verildiğini ancak tren makinisti adaylarının uygulamalı sürüş eğitimlerinde kullanabilecekleri simülatör altyapısının bulunmadığını söyleyen Arı, hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

Türkiye’de ilk, Karabük- Zonguldak yolunda denenecek! Makinist eğitiminde yeni dönem, yerli simülatör geliştiriyor

YERLİ YAZILIM VE DONANIM TABANLI

Arı, şunları söyledi:

Bu proje kapsamında tren makinisti adaylarının uygulamalı eğitimlerde kullanılmak üzere yerli yazılım ve donanım tabanlı, SİMURAY-KBÜ adını verdiğimiz gerçekçi bir raylı sistem araç kabin simülatörü geliştirmeyi hedefliyoruz. Ülkemizde makinistlik eğitimi veren üniversitelerin hiçbirinde uygulamalı sürüş için simülatör altyapısı bulunmuyor. Bu nedenle adaylar uygulamalı sürüş eğitimlerini ancak mezuniyet sonrasında demir yolu işletmeleri bünyesindeki maliyetli programlarda alabiliyor.

Türkiye’de ilk, Karabük- Zonguldak yolunda denenecek! Makinist eğitiminde yeni dönem, yerli simülatör geliştiriyor

PROJEDE KİMLER VAR?

Projenin mekanik tasarım, imalat, elektrik, elektronik, yazılım ve raylı sistemler gibi farklı disiplinleri bir araya getirdiğini aktaran Arı, araştırma ekibinde Prof. Dr. Tülay Ekemen Keskin, Doç. Dr. Hasan Eker, Dr. Öğr. Üyesi Cihan Bayraktar, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Çolova ve Öğretim Görevlisi Aydın Özkul'un görev aldığını, proje danışmanlığını ise Doç. Dr. Bilal Çolak'ın yürüttüğünü söyledi.

Türkiye’de ilk, Karabük- Zonguldak yolunda denenecek! Makinist eğitiminde yeni dönem, yerli simülatör geliştiriyor

İLK GÜZERGAH KARABÜK- ZONGULDAK

Projenin simülasyon yazılımı ve yapay zeka modüllerinden sorumlu Dr. Öğr. Üyesi Cihan Bayraktar ise ilk etapta sürüş güzergahı olarak Karabük-Zonguldak hattının planlandığını açıkladı. Bayraktar, öğrencilerin gündüz ve gece sürüşü, yağmurlu ve düşük görüşlü hava şartları, trafik sinyallerinin takibi, istasyon yaklaşımı, rampalı hatlar ve acil durum senaryoları gibi farklı sürüş şartlarını deneyimleyebileceğini dile getirdi.

Bayraktar, öğrencilerin sinyal takibi, frenleme ve hız kontrolü gibi sürüş parametrelerinin analiz edilerek raporlanacağını, ani frenleme ve aşırı hızlanma gibi riskli davranışların da gerçek zamanlı tespit edilerek öğrenci ve eğiticiye geri bildirim sunulacağını da ifade etti.

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