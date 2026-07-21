Türkiye, ASEAN Dışişleri Bakanları’nın Manila’da aldığı kararla ASEAN’ın Diyalog Ortağı olarak kabul edildi. Haberi duyuran Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin daha önce sadece 11 devletin kabul edildiği bir konuma ulaştığını vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ASEAN Dışişleri Bakanları’nın Manila’da aldığı kararla Türkiye’nin ASEAN’ın Diyalog Ortağı olarak kabul edildiğini duyurdu. Bakan Fidan “ASEAN içinde üye ülke statüsünün hemen ardından gelen ve daha önce sadece 11 devletin kabul edildiği bir konuma ulaştık” diye vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Fidan şu ifadelere yer verdi:

Bu gelişme, küresel diplomasimizin doğu ekseni olan Asya-Pasifik’teki etkimizi artırmak, ASEAN bölgesine yönelik uzun vadeli stratejimizi ilerletmek ve mevcut projelerimizi sonuçlandırmak bakımından son derece önemlidir. 2010’da ASEAN’la kurumsal ilişkilerimizin temelini atmamızdan bu yana, ASEAN ülkeleriyle her alanda iş birliğimizi artırmış ve ticaret hacmimizi 6,5 milyar dolardan 16 milyar dolara çıkarmıştık. Diyalog Ortağı statüsüyle beraber, yaklaşık 700 milyon nüfusu ve 4 trilyon ABD dolarını aşan ekonomisi bulunan ASEAN bölgesiyle siyasi ve ekonomik iş birliğimizin daha da derinleşeceğine inanıyoruz.

11 devlet kabul edilmişti! Türkiye’de artık listede! Bakan Fidan duyurdu: ASEAN Diyalog Ortağı olarak kabul edildi

Yeni dönemin Türkiye ve ASEAN üyeleri için hayırlı olmasını dileyen Bakan Fidan, süreç boyunca destek veren Dışişleri Bakanlarına, Dönem Başkanı Filipinler’e ve ASEAN Sekretaryası’na teşekkür etti.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı'ndan da konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Filipinler'in başkenti Manila'da gerçekleştirilen 59. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye ile ASEAN arasında Diyalog Ortaklığı kurulması yönünde bugün (21 Temmuz) alınan kararı memnuniyetle karşılıyoruz.

Bu önemli kararın alınmasında gösterdikleri irade için ASEAN Dönem Başkanı Filipinler'e, ASEAN Sekretaryası'na ve üye ülkelere teşekkürlerimizi sunuyoruz.

İlişkilerimiz bakımından önemli bir dönüm noktası teşkil eden bu adım, ASEAN'la stratejik iş birliğimizi karşılıklı fayda ve ortak refah temelinde daha da ileriye taşıyacaktır.

Yeniden Asya Girişimimizin stratejik vizyonu doğrultusunda, Asya-Pasifik bölgesiyle olan kurumsal iş birliğimizi derinleştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

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