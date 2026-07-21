İhlas Haber Ajansı
Trabzonspor'un Avusturya kampı hazırlık maçı programı
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap çalışmalarını 23 Temmuz'dan itibaren Avusturya’nın Schladming kasabasında sürdürecek Trabzonspor'un hazırlık maçı programı açıklandı.
Transfer döneminin en hareketli ekibi Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Avusturya'nın Schladming kasabasında gerçekleştirecek.
Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavili takımın, Avusturya kampında oynayacağı 3 hazırlık maçı belli oldu.
Karşılaşmaların tarihleri şöyle:
26 Temmuz Pazar TSİ 16.30 Trabzonspor - Eintracht Frankfurt
30 Temmuz Perşembe TSİ 18.30 Trabzonspor - Al-Sadd SC
2 Ağustos Pazar TSİ 17.30 Trabzonspor - Udinese Calcio
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