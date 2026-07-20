Trabzonspor, son olarak Valencia'nın 25 yaşındaki savunma oyuncusu Cenk Özkacar'ı kadrosuna kattı. Şu ana kadar 11 transfer gerçekleştiren bordo-mavililerde ayrılık peronunda da hareketlilik devam ediyor.

Brezilyalı golcü Felipe Augusto (15+5 milyon avroya Zenit'e) ve Fildişi Sahilli orta saha Christ Oulai'yi (26+4 milyon avroya Fiorentina'ya) önemli rakamlara satıp transfer başarısı gösteren Trabzonspor'da keyif kaçıran yabancılar da var.

Batista Mendy, geçtiğimiz sezonu Sevilla'da 28 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

ÜÇ AYRILIK KAPIDA

Karadeniz ekibinde söz konusu oyuncular; geçtiğimiz sezonu başka takımlarda kiralık geçirip bekleneni yeteri kadar veremeyen ve geri dönen isimler. Kim mi onlar? Denis Draguş, Batista Mendy ve John Lundstram.

Denis Draguş, Eyüpspor'da 24 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Ertuğrul Doğan başkanlığındaki bordo-mavili yönetim, yıllık 1,5 milyon avro garanti ücret alan 3 yabancı futbolcu için yeni sezon öncesi gelecek transfer tekliflerini bekliyor.

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