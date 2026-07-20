Türkiye Gazetesi
Trabzonspor'da 3 futbolcu satışta: Yok mu alan!
Trabzonspor, son olarak Valencia'nın 25 yaşındaki savunma oyuncusu Cenk Özkacar'ı kadrosuna kattı. Şu ana kadar 11 transfer gerçekleştiren bordo-mavililerde ayrılık peronunda da hareketlilik devam ediyor.
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Spor az önce
Trabzonspor, Felipe Augusto ve Christ Oulai'yi önemli rakamlara satarak transfer başarısı gösterirken; geçtiğimiz sezon kiralık gittikleri takımlarda bekleneni veremeyen Denis Draguş, Batista Mendy ve John Lundstram'ın ayrılığını bekliyor.
- Denis Draguş, Batista Mendy ve John Lundstram, bordo-mavililere geri döndü.
- Bu 3 futbolcu da, yıllık 1,5 milyon avro garanti ücret alıyor.
- Trabzonspor yönetimi, kadrod düşünülmeyen 3 isim için yeni sezon öncesi transfer tekliflerini bekliyor.
Brezilyalı golcü Felipe Augusto (15+5 milyon avroya Zenit'e) ve Fildişi Sahilli orta saha Christ Oulai'yi (26+4 milyon avroya Fiorentina'ya) önemli rakamlara satıp transfer başarısı gösteren Trabzonspor'da keyif kaçıran yabancılar da var.
ÜÇ AYRILIK KAPIDA
Karadeniz ekibinde söz konusu oyuncular; geçtiğimiz sezonu başka takımlarda kiralık geçirip bekleneni yeteri kadar veremeyen ve geri dönen isimler. Kim mi onlar? Denis Draguş, Batista Mendy ve John Lundstram.
Ertuğrul Doğan başkanlığındaki bordo-mavili yönetim, yıllık 1,5 milyon avro garanti ücret alan 3 yabancı futbolcu için yeni sezon öncesi gelecek transfer tekliflerini bekliyor.
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