Geçen sezon yapılan yatırımların meyvesini toplayan Trabzonspor, takımdan ayrılan oyuncuların transferlerinden toplamda 57 milyon avro gelir elde etti.

Trabzonspor çok kârlı bir transfer dönemi geçiriyor. Karadeniz ekibi Oulai’yi 26+4 milyon avroya Fiorentina’ya satarken Zenit’e giden Felipe Augusto’tan da 15+5 milyon avro kazandı. Zubkov’u 4 milyon avroya AEK’ya veren Trabzonspor, Molde’ye giden Lovik’ten 2,5 milyon avro, Konya’ya verilen Arif Boşluk’tan 550 bin avro ve Çorum FK’ya transfer olan Serdar Saatçı’dan 500 bin avro gelir elde etti.

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Oulai

TRANSFERİN HIZLISI TRABZONSPOR

Bordo-mavili ekip, 22 Haziran'da başlayan transfer döneminde 5 yabancı oyuncuyla anlaştı.

Geçen sezon kiralık oynayan Ernest Muçi'nin bons1ervisini alan Trabzonspor, Portekiz'in Vitoria ekibinden Noah Saviolo ve Benfica'dan Sidny Lopes Cabral'ın yanı sıra, geçen sezonu İtalyan ekibi Genoa'da bitiren Ruslan Malinovskyi ile Köln'ün 19 yaş altı takımından 18 yaşındaki Thierry Karadeniz'i transfer ederek kadrosunu güçlendirdi

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