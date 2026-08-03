Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım’ın söylediği golcü bitmek üzere... Sarı lacivertli yönetim, 30 yaşındaki Gineli forvet için kulübü B. Dortmund ile prensipte anlaşma sağladı. Oyuncu ile yıllık ücret pazarlığında ise sona gelindi.

Kanarya’da forvet için de geri sayım var. Şu ana kadar Ake, Greenwood ve Vedat Muriç gibi isimleri renklerine bağlayan Fenerbahçe’de gözler başkan Aziz Yıldırım’ın divan kurulunda açıkladığı “Bir forvet alacağız” sözüne çevrildi. Sarı lacivertlilerin uzun süredir gündeminde olan B. Dortmund’un forveti Serhou Guirassy’de sona gelindiği öğrenildi. Yönetim kulübüyle yaklaşık 40 milyon avro bonservis bedeli karşılında prensip anlaşmasına vardı. Oyuncu ile de pazarlıklar devam ediyor.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Süper Lig devinden Ismaila Sarr bombası: Teklif kabul edildi

Serhou Guirassy

BİR TAKVİYE DAHA OLABİLİR

Avrupa’dan birçok takımın transfer listesinde olan 30 yaşındaki forvete bonuslarla birlikte 12 milyon avroyu bulan bir ücret önerildi. Ancak Guirassy’nin 12 milyon avro garanti ücret artı bonuslar talep ettiği ve bu konudaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Transferin kısa süre içinde netlik kazanması ve oyuncunun da cuma gününe kadar Türkiye’de olması bekleniyor. Sarı lacivertlilerin maliyet ve 10+4 yabancı kuralını da dikkate alarak bir fırsat transferi daha yapabileceği konuşuluyor.

187 GOLÜ VAR

Kariyerinde Fransa ve Almanya’dan çok sayıda kulüp bulunan Guirassy 406 maçta 187 gol attı, 31 asist yaptı.

Haberle İlgili Daha Fazlası