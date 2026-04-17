Çözüm evde başlıyor! 2.000 çocuk hastalıkları uzmanından acil tedbir çağrısı
Suça sürüklenen çocuk sayısında patlama yaşandığını belirten uzmanlar “Çocuk, evde, trafikte, sokakta gördüğü şiddeti bire bir öğreniyor. Çözüm yalnızca polisiye tedbirlerden değil toplumu iyileştirmek, iyiliği övmekten geçiyor” dediler.
- 2.000 çocuk hastalıkları uzmanı, çocuklarda şiddetin arttığına ve önlem alınmazsa tehlikeli bir noktaya gidildiğine dair uyarıda bulundu.
- TÜİK verilerine göre 2023-2024 yılları arasında suça sürüklenen çocuk sayısı %13,3, mağdur çocuk sayısı ise %6,8 arttı.
- Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, çocukların birbirine uyguladığı fiziksel şiddetin artmasının sevgi ve ilgi eksikliğinden kaynaklandığını ve sevgisiz büyüyen çocuğun şiddeti öğrendiğini belirtti.
- Kasapçopur, eskiden 'kim daha çalışkan' yarışının olduğunu, şimdi ise 'kim daha güçlü, kim daha baskın' anlayışının öne çıktığını ifade etti.
- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gizem Durcan, suç işleyen çocuk kavramına bakarken çocuğun geçmişine, maruz kaldığı ortamlara ve aile ilişkilerine de bakılması gerektiğini, güvenli aile ilişkisi, okul desteği ve erken müdahale eksikliğinin çocukları şiddete daha açık hale getirdiğini vurguladı.
Antalya’da devam eden Türk Pediatri Kurumunun 61. Ulusal Kongresi’nde konuşan 2.000 çocuk hastalıkları uzmanı “Artık çocuklar yalnızca şiddetin mağduru değil, aynı zamanda toplu katliamların da faili hâline geliyor. Bir an önce tedbir alınmazsa tehlikeli noktaya doğru gidiyoruz” uyarısında bulundu.
Şarjöre böyle mermi yerleştirdi! Kahramanmaraş'taki okul saldırısının faili İsa Aras Mersinli'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı
"SEVGİSİZ BÜYÜYEN ÇOCUK ŞİDDETİ ÖĞRENİYOR"
TÜİK verilerine göre 2023 ile 2024 yılları arasında suça sürüklenen çocuk sayısındaki artışın yüzde 13,3’e ulaştığını, mağdur çocuk sayısının da yüzde 6,8 oranında yükseldiğini belirten Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur “Çocukların birbirine karşı uyguladığı fiziksel şiddetin bu kadar artması, sevgi ve ilgi eksikliğinin ne kadar derinleştiğini gösteriyor. Sevgisiz büyüyen çocuk, şiddeti öğreniyor ve onu bir ifade biçimi olarak kullanmaya başlıyor” değerlendirmesini yaptı.
Okullarda güvenlik artacak mı? İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarından açıklama!
KİM DAHA ÇALIŞKAN'DAN KİM DAHA GÜÇLÜYE...
Eskiden çocuklar arasında ‘kim daha çalışkan’ yarışı varken, bugün ‘kim daha güçlü, kim daha baskın’ anlayışının öne çıktığını belirten Kasapçopur “Çocuk, trafikte, sokakta, evde gördüğü şiddeti bire bir öğreniyor. O yüzden çözüm yalnızca polisiye önlemler değil; toplumu iyileştirmek, iyiliği övmek, şiddeti ise her düzeyde reddetmekten geçiyor” dedi.
Çocukları şiddete götüren süreç... Anne babalar dikkat: Uzmanı erken uyarı işaretlerini sıraladı
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gizem Durcan ise ‘suç işleyen çocuk’ kavramına bakarken yalnızca eyleme değil, o çocuğun geçmişine, maruz kaldığı ortamlara ve aile ilişkilerine de bakmak gerektiğini belirterek “Güvenli aile ilişkisi, okul desteği ve erken müdahale eksik olduğunda çocuklar şiddete daha açık hâle geliyor” ifadesini kullandı.