Suça sürüklenen çocuk sayısında patlama yaşandığını belirten uzmanlar “Çocuk, evde, trafikte, sokakta gördüğü şiddeti bire bir öğreniyor. Çözüm yalnızca polisiye tedbirlerden değil toplumu iyileştirmek, iyiliği övmekten geçiyor” dediler.

Antalya’da devam eden Türk Pediatri Kurumunun 61. Ulusal Kongresi’nde konuşan 2.000 çocuk hastalıkları uzmanı “Artık çocuklar yalnızca şiddetin mağduru değil, aynı zamanda toplu katliamların da faili hâline geliyor. Bir an önce tedbir alınmazsa tehlikeli noktaya doğru gidiyoruz” uyarısında bulundu.

"SEVGİSİZ BÜYÜYEN ÇOCUK ŞİDDETİ ÖĞRENİYOR"

TÜİK verilerine göre 2023 ile 2024 yılları arasında suça sürüklenen çocuk sayısındaki artışın yüzde 13,3’e ulaştığını, mağdur çocuk sayısının da yüzde 6,8 oranında yükseldiğini belirten Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur “Çocukların birbirine karşı uyguladığı fiziksel şiddetin bu kadar artması, sevgi ve ilgi eksikliğinin ne kadar derinleştiğini gösteriyor. Sevgisiz büyüyen çocuk, şiddeti öğreniyor ve onu bir ifade biçimi olarak kullanmaya başlıyor” değerlendirmesini yaptı.

KİM DAHA ÇALIŞKAN'DAN KİM DAHA GÜÇLÜYE...

Eskiden çocuklar arasında ‘kim daha çalışkan’ yarışı varken, bugün ‘kim daha güçlü, kim daha baskın’ anlayışının öne çıktığını belirten Kasapçopur “Çocuk, trafikte, sokakta, evde gördüğü şiddeti bire bir öğreniyor. O yüzden çözüm yalnızca polisiye önlemler değil; toplumu iyileştirmek, iyiliği övmek, şiddeti ise her düzeyde reddetmekten geçiyor” dedi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gizem Durcan ise ‘suç işleyen çocuk’ kavramına bakarken yalnızca eyleme değil, o çocuğun geçmişine, maruz kaldığı ortamlara ve aile ilişkilerine de bakmak gerektiğini belirterek “Güvenli aile ilişkisi, okul desteği ve erken müdahale eksik olduğunda çocuklar şiddete daha açık hâle geliyor” ifadesini kullandı.

