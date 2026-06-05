Sosyal medya gençleri tüketime yönlendirirken, oluşturduğu ‘kusursuzluk illüzyonu’ ile 13-14 yaş grubunu etkisi altına alıyor. Kendini beğenmeyen birçok çocuk, çeşitli gerekçelerle estetik doktorlarının kapısını çalıyor.

HABER MERKEZİ/ ANKARA- Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarından sonra TBMM’de kurulan araştırma komisyonunda akademisyenler dijital dünyadaki tehlikelere yönelik önemli uyarılar yaptı.

Komisyona sunum yapan Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Şerife Baştürk, Türkiye’de 6-15 yaş arası çocukların yüzde 90’ından fazlasının dijital dünyaya dâhil olduğunu belirtti.

Özellikle 6-11 yaş grubunun yoğun olarak YouTube izlediğini söyleyen Baştürk “Ebeveynlerin zararsız gördüğü ‘kid Influencer’ların, makyaj ve oyun videoları hiç masum içerikler değil” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyanın aynı zamanda çocukları tüketime yönlendirdiğini, güzellik beden algısı üzerinde ciddi olumsuz etkiler oluşturduğu uyarısını yapan Baştürk “Çok küçük yaşlardan itibaren çocuklar bedenlerinden hoşnut değiller. Kendilerini güzel bulmuyorlar. Estetik olmak isteyen çocukların yaşı 13-14 yaşa inmiş. Tıp fakültesindeki hoca arkadaşlarım, sürekli bir sağlık problemi uydurarak burun ameliyatı yaptırmak isteyen çocuklar olduğundan söz ediyor” açıklamalarında bulundu.

OYUNLARA DİKKAT

Çocuk Influencer konusuna da değinen Baştürk “Daha bebek dünyaya gözlerini açar açmaz sosyal ağda kendisine bir hesap açılıyor ve anne baba bunun üzerinden para kazanmayı hedefliyor” uyarısında bulundu.

Ayrıca, çocukların bazı oyun topluluklarında radikalleştirildiğine ve suç örgütlerinin bu platformlar üzerinden erişim sağladığına dikkat çekti.

"OKULLARDA TEHDİT DEĞERLENDİRME EKİBİ KURULMALI"

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil İbrahim Bülbül, dünyadaki okul saldırılarının Türkiye’de de başlamasının ana sebeplerinden birinin dijital platformlar olduğuna dikkat çekti. Bülbül “Bu dijital süreç geleneklerimizi de maalesef değiştirmeye başladı” diyerek okullardaki şiddet eylemlerini gerçekleştirenlerin büyük bölümünün 14-18 yaş arası okuldan atılmış öğrenciler olduğunu aktardı. Şiddetin; kötü aile içi iletişim, silaha erişim ve sosyal medya etkisinden kaynaklandığını ifade eden Bülbül, her okulda günlük olayları not edip tedbir alacak bir ‘tehdit değerlendirme ekibi’ kurulmasını önerdi.



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