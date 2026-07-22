Yargıtay, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'ne (BSMV) ilişkin emsal niteliğinde bir karara imza attı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kredi sözleşmesinde açıkça yer alması halinde verginin tüketiciye yansıtılabileceğine hükmedildi.

Bankalar ile tüketiciler arasında uzun süredir tartışma konusu olan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) için Yargıtay emsal niteliğinde bir karara imza attı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kredi sözleşmesinde açıkça yer verilmesi halinde BSMV'nin tüketiciye yansıtılmasının hukuka uygun olduğuna hükmedildi. Yüksek Mahkeme, bu vergiyi tüketicinin ödemesi gerektiği kararına vardı ve Resmi Gazete'nin 22 Temmuz 2026 tarihli sayısında yayınlandı.

ANTALYA 3. TÜKETİCİ MAHKEMESİ DAVAYI TÜKETİCİ LEHİNE SONUÇLANDIRDI

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin incelediği dosya, Antalya'da bir tüketicinin kullandığı kredi nedeniyle ödediği BSMV'nin iadesi talebiyle açtığı davadan kaynaklandı. Antalya 3. Tüketici Mahkemesi, BSMV'nin yasal mükellefinin banka olduğu ve bu yükümlülüğün tüketiciye yüklenemeyeceği gerekçesiyle davayı tüketici lehine sonuçlandırdı.

İşlem ücretini banka mı müşteri mi ödeyecek? Yargıtay tartışmalara noktayı koydu

Uzun yıllardan beri Bankaların, sigorta şirketlerinin ve finans kuruluşlarının sunduğu hizmetlerden doğan gelirler üzerinden aldığı ve kredi faizleri, sigorta primleri, döviz alım-satımı, leasing hizmetleri gibi işlemlerden elde edilen kazançları da kapsayan BSMV tartışma konusu oluyordu.

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ, FARKLI BİR DEĞERLENDİRME YAPTI

Ancak Adalet Bakanlığının kanun yararına temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, farklı bir değerlendirme yaptı. Daire, tüketici kredisi sözleşmesi ile ön bilgilendirme formunda gider vergilerinin tüketici tarafından ödeneceğinin açık şekilde düzenlendiğine dikkat çekerek, BSMV'nin toplam geri ödeme tutarına dahil edilmesinin ve bu yükümlülüğün tüketiciye yansıtılmasının mümkün olduğuna karar verdi.

İşlem ücretini banka mı müşteri mi ödeyecek? Yargıtay tartışmalara noktayı koydu

Kararda, taraflar arasında imzalanan sözleşmelerde BSMV'nin tüketiciye yansıtılmasına ilişkin düzenlemelerin haksız şart niteliğinde değerlendirilemeyeceği vurgulandı. Bu gerekçeyle Antalya 3. Tüketici Mahkemesi'nin kararı, kanun yararına bozuldu.

Yargıtay, kararında 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerini birlikte değerlendirerek, kredi sözleşmesinde açık hüküm bulunması halinde BSMV'nin ekonomik yükünün tüketiciye aktarılabileceğine hükmetti.

İşlem ücretini banka mı müşteri mi ödeyecek? Yargıtay tartışmalara noktayı koydu

Dairenin kararında, “Taraflar arasında düzenlenen tüketici kredi sözleşmesinde tüketicinin gider vergileriyle sair bilcümle vergiyi bankaya ödeyeceğinin” kabul edildiğine dikkat çekti.

“BMSV dahil edilerek toplam geri ödeme tutarlarının sözleşmeye açıkça yazıldığı” belirtildi. Yargıtay kararında, “Taraflar arasında yapılacak sözleşmeye BMSV'nin tüketiciye yansıtılması mümkündür” ifadesine yer verildi, geçmiş Yargıtay kararlarına dikkat çekildi.

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