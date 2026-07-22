Adana'da hissedilen sıcaklığın 43 dereceye ulaşmasıyla birlikte bunaltıcı sıcaktan kaçan çocuklar, boğulma riskinin daha düşük olduğu küçük sulama kanalında serinledi. Çocukların kanal kenarındaki kaldırımda güneşlenmesi ise ilginç görüntüler oluşturdu.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da yüksek nemin etkisiyle hissedilen sıcaklığın 43 dereceye kadar yükseldiği kentte, gölgede termometreler 36 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan çocuklar, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'ndeki küçük sulama kanalına akın etti.

Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla kanal ve çevresi çocuklar için adeta plaja döndü. Kimi çocuklar suya girerek serinlerken, kimileri ise kanal kenarındaki kaldırımı güneşlenme alanı olarak kullandı. Çocukların kaldırımda güneşlendikten sonra yeniden suya atlaması renkli görüntüler oluşturdu.

Adana'da kaldırımlar plaja döndü! "Burası daha az tehlikeli" deyip oraya koştular!

BURASI DAHA AZ TEHLİKELİ

Kanalda serinleyen çocuklardan Sacit Tabban, "Hava çok sıcak o nedenle burada yüzüyoruz. Büyük sulama kanalı tehlikeli, burası daha az tehlikeli olduğu için geliyoruz." dedi.

Adana'da kaldırımlar plaja döndü! "Burası daha az tehlikeli" deyip oraya koştular!

Hüseyin Çeyha ise, "Havuza gidemiyoruz biz de buraya gelip serinliyoruz. Hava çok sıcak, sulama kanalları tehlikeli ama burada sorun yok." ifadelerini kullandı.

Adana'da kaldırımlar plaja döndü! "Burası daha az tehlikeli" deyip oraya koştular!

BU SENE 14 KİŞİ BOĞULMUŞTU

Öte yandan, bu yıl Adana'da sulama kanallarında serinlemek isterken 14 kişinin boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

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