Hacı adayları için 2027 yılının hac kura çekimi bugün (22 Temmuz) saat 10.30 itibariyle başladı. Hac kura sonuçları asil ve yedek olarak erişime açılacak. Hac kurasında asıl listeden yer alan ve kayıt yaptırmayanların yerine yedek talihliler sırasıyla davet edilecek. İsimlerini kurada görmek için sabırsızlanan hacı adayları, kura sonuç sorgulama ekranını sık sık ziyaret ediyor. İşte Hac kura çekilişi canlı yayın bilgileri...

2027 hac kurası çekilişi sabah saatlerinden itibaren başladı. Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilk kez ön kayıt yaptıran 252 bin 708 vatandaş ile önceki yıllardan kaydı bulunup bu yıl kayıt yenileme işlemini gerçekleştiren 1 milyon 625 bin 338 vatandaş olmak üzere toplam 1 milyon 878 bin 46 hacı adayının beklediği Hac Kura çekimi, bugün noter huzurunda gerçekleştiriliyor. 2027 yılı hac organizasyonu kapsamında hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 18 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında e-Devlet Kapısı üzerinden bireysel olarak gerçekleştirilmişti.

Hac kurası canlı yayını başladıl! Hac kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

HAC KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Vatandaşlar, Hac kura sonuçlarını canlı yayın aracılığıyla takip edebiliyor. Canlı kura çekimini kaçıran vatandaşlar, Hac kura sonuçlarını ise e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulayabilecekler. Ayrıca kura sonuçları kısa mesaj yoluyla da bildirilecek.

Hac kurası canlı yayını başladıl! Hac kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

HAC KURASINDA KESİN KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Hac kurası sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar, kayıt işlemlerini 30 Temmuz Perşembe günü saat 08.30'dan itibaren 18 Ağustos'a kadar e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek.

2027 yılı hac organizasyonu kapsamında hacı adaylarının kutsal topraklara gidişlerinin 17 Nisan-11 Mayıs 2027, dönüşlerinin ise 20 Mayıs-15 Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, 2027 yılı hac organizasyonu kapsamında hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 18 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında e-Devlet Kapısı üzerinden bireysel olarak gerçekleştirilmişti.

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