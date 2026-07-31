Mersin'de bir tatil sitesinin yönetim kurulu başkanı olan Murat Özbolat, kasklı bir saldırgan tarafından ofisinde silahla vurularak yaralandı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kargıpınarı Mahallesi'ndeki bir tatil sitesinin yönetim kurulu başkanı olan Murat Özbolat, yönetim odasında oturduğu sırada kapıyı açan kasklı bir şahıs tarafından silahla vurularak yaralandı.

Odada bulunanlar panik yaşarken durum 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirildi. Özbolat, olay yerine gelen ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise şüphelinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

"ODAYA GİRİP İKİ EL ATEŞ AÇIP OLAY YERİNDEN AYRILIYOR"

Sitenin güvenlik amiri Selver Kipri, "Bugün izinliydim. Arkadaşlarımdan gelen telefon üzerine hastaneye geldim. Kasklı saldırgan, site başkanımızın bulunmuş olduğu odaya girip iki el ateş açıp olay yerinden ayrılıyor. Kim olduğuna dair herhangi bir fikrimiz yok. Güvenlik güçlerimiz bu konuda gerekli araştırmaları yapıyor, muhakkak bulacaktır. Ama şu an site başkanımız ne yazık ki sağ ayağından kurşun girmiş çıkmış, sol ayağında da diz kapağıyla kalçası arasında bir kurşun var, ameliyata alacaklar. Hayati bir tehlikesi yok ama ne yazık ki sağlığını etkileyecek" ifadelerini kullandı.

Tatil sitesinin başkanına silahlı saldırı! O anlar kamerada

GEÇEN AY DA YUMRUK VE TEKMELİ SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Sitenin daha önce müdürlüğünü yapan ardından da yönetim kurulu başkanı seçilen Murat Özbolat, 25 Haziran'da da saldırıya uğramıştı. O olayda ise sitede yaşayan bir kadın, rahatsız edildiğini öne sürerek Özbolat'tan yardım istedi. İddiaya göre, olay yerine giden Özbolat, M.Y. ile birlikte hareket eden 3 şahıs tarafından saldırıya uğradı. Saldırı sırasında şüphelilerden biri havaya ateş açtı, diğerleri ise yumruk ve tekmelerle saldırdı. Başına da sert bir cisimle vurulan Özbolat, yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi edilmişti.

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