Ticaret Bakanlığı’nın Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) sonrası satılık konut ilan sayısı 415 bin 618 azalarak 1 milyon 618 binden 1 milyon 203 bine geriledi. Uzmanlar düşüşün sistemle birlikte sahte ve mükerrer ilanların temizlenmesinden kaynaklandığını belirtiyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından emlak sektöründe tüketici mağduriyetini önlemek ve kayıt dışı ilanlarla mücadele amacıyla devreye alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), piyasada etkisini göstermeye başladı.

Sistemin ilk aşaması 1 Ocak 2025’te kiralık taşınmaz ilanları için uygulanmaya başlanırken, 15 Şubat itibarıyla satılık taşınmaz ilanlarında da doğrulama zorunlu hale getirildi.

Uygulama kapsamında taşınmaz sahipleri, kendileri ya da birinci derece yakınları aracılığıyla ilan verebiliyor. Ayrıca e-Devlet üzerinden mülk sahipleri, emlak işletmelerine yetki vererek satış ilanı oluşturulmasına izin verebiliyor. Doğrulanan ilanlarda ise “EİDS yetki doğrulaması yapıldı” ibaresi yer alıyor.

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415 BİN İLAN YOK OLDU

Sistemle birlikte yetkisiz, sahte ve mükerrer ilanların azaltılması hedeflenirken, ilan piyasasında dikkat çeken bir düşüş yaşandı. Endeksa verilerine göre, 15 Şubat–9 Haziran döneminde Türkiye genelindeki satılık konut ilan sayısı 1 milyon 618 bin 875’ten 1 milyon 203 bin 257’ye gerileyerek 415 bin 618 azaldı. Bu düşüş oranı yaklaşık yüzde 26 olarak kaydedildi.

Endeksa Genel Müdürü Görkem Öğüt, EİDS uygulamasının piyasalarda önemli bir normalleşme sağladığını belirterek, “Yetkisiz, mükerrer ve gerçeği yansıtmayan ilanlar önemli ölçüde temizlendi” ifadelerini kullandı.

YAZ AYLARINDA KISMİ ARTIŞ VAR

Öğüt, yaz aylarıyla birlikte ilan sayılarında kısmi artış gözlemlendiğini de belirterek bunun mevsimsel hareketlilikten kaynaklandığını söyledi.

Gayrimenkul iktisatçısı Ahmet Büyükduman ise düşüşte EİDS düzenlemesinin yanı sıra tapuda gerçek değer gösterimi ve vergi uygulamalarının da etkili olduğunu ifade etti. Büyükduman, bazı satışların sosyal medya ve farklı yöntemlerle, ilan platformlarına yansımadan yapılmaya başlandığını da belirtti.

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