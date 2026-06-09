Türkiye’de Mayıs 2026 itibarıyla ortalama metrekare satış fiyatı 40 bin 486 TL olarak ölçüldü. Bu rakam asgari ücretin üzerinde gerçekleşti. Ancak konut talebinin yüksek olduğu “büyükşehir” statüsündeki illere bakıldığında, 8 şehirde metrekare satış fiyatının asgari ücretin altında kaldığı görüldü. Muğla ve İstanbul ise asgari ücretin 2 katından fazla fiyatı ile öne çıktı.

TÜRKİYE GAZETESİ/ Ö. Faruk Bingöl - 2026 yılının yarısı geride kalmak üzereyken “asgari ücrete ara zam yapılır mı” soruları da yeniden gündeme gelmeye başladı. Bu konuda yapılan resmî açıklamalar, herhangi bir ara zammın söz konusu olmadığına işaret ediyor.

Alım gücü için kritik olan ücretler ise yıl başından itibaren mayıs sonuna kadar gerçekleşen süreçte %16,6 oranındaki enflasyona maruz kaldı.

YÜZDE 27 ZAM, YÜZDE 26 TÜFE…

Asgari ücrete yıl başında %27 oranında zam yapılmış ve tutar 28 bin 75 TL olmuştu. TCMB’nin yıl sonu TÜFE beklentisi ise %26 olarak revize edilmişti. Gelinen noktada ücretler, enflasyona karşı alım gücünü koruyor. TCMB’nin yıl sonu tahmininin gerçekleşmesi halinde ise asgari ücrete yıl başında gelen zam, enflasyonun üzerinde gerçekleşmiş olacak.

Metrekaresi asgari ücretin altında! Konutta fırsat sunan 8 büyükşehir

“KONUT ALMA” İHTİYACI ARTIYOR

Bu arada Türkiye genelinde geçen yıl hane halklarının tüketim amaçlı harcamalarının en büyük kısmını konut ve kira harcamaları oluşturdu. TÜİK verilerine göre geçen yıl bu alanın ağırlığı yüzde 29,3 olarak gerçekleşti. Gıdanın ardından en temel ihtiyaç olarak “barınma” öne çıkarken, hane halkının önemli hedeflerinden birinin “konut edinimi” olduğu son açıklanan TCMB anketlerinde de kendini göstermişti.

ORTALAMA METREKARE: 40 BİN TL

Türkiye’de konut fiyatlarına bakıldığında ise Mayıs 2026 itibarıyla ortalama metrekare satış fiyatı (Endeksa verilerine göre) 40 bin 486 TL olarak ölçüldü. Bu rakam asgari ücretin üzerinde gerçekleşti. Ancak konut talebinin yüksek olduğu “büyükşehir” statüsündeki illere bakıldığında, 8 şehirde metrekare satış fiyatının asgari ücretin altında kaldığı görüldü.

Metrekaresi asgari ücretin altında! Konutta fırsat sunan 8 büyükşehir

ASGARİ ÜCRETİN ALTINDAKİ İLLER

Bu iller ve Mayıs 2026 metrekare satış fiyatları şöyle gerçekleşti:

- Malatya: 21 bin 672 ₺/m2

- Şanlıurfa: 22 bin 193 ₺/m2

- Mardin: 22 bin 515 ₺/m2

- Kayseri: 22 bin 664 ₺/m2

- Erzurum: 23 bin 966 ₺/m2

- Kahramanmaraş: 25 bin 286 ₺/m2

- Hatay: 26 bin 98 ₺/m2

- Gaziantep: 27 bin 41 ₺/m2

Söz konusu illerin ağırlıklı olarak İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da yoğunlaşması dikkat çekti. Bu arada Konya 29 bin 95 TL metrekare fiyatı ile asgari ücretin hemen üzerinde konumlandı.

Metrekaresi asgari ücretin altında! Konutta fırsat sunan 8 büyükşehir

MUĞLA VE İSTANBUL FARK ATTI

Türkiye’nin en pahalı illerine bakıldığında Muğla 83 bin 29 TL, İstanbul 63 bin 184 TL, Antalya 54 bin 541 TL, Çanakkale 52 bin 41 TL ve İzmir 51 bin 917 TL metrekare fiyatı ile zirvede yer aldı. Muğla ve İstanbul’da fiyatlar 2 asgari ücreti aştı. Diğer 3 ilin fiyatı ise asgari ücretin hemen altında konumlandı. Çanakkale, büyükşehir statüsünde olmamasına rağmen pahalılıkta ilk 5 arasında dikkat çekti.



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