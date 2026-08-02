Chelsea'nin Ukraynalı yıldızı Mykhailo Mudryk hakkında yürütülen doping soruşturması tamamlandı. 4 yıllık men cezası alma ihtimali ortadan kalkan 24 yaşındaki futbolcu, kariyerine kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Ukraynalı yıldız Mykhailo Mudryk, uzun süredir gündemi meşgul eden doping soruşturmasında sevindirici haberi duyurdu. Hakkında gündeme gelen 4 yıllık men cezası ihtimali ortadan kalkarken, genç futbolcunun profesyonel kariyerine kaldığı yerden devam etmesinin önünde herhangi bir engel kalmadı.

24 yaşındaki kanat oyuncusu, soruşturma sürecinin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada yaşadığı zorlu dönemin geride kaldığını belirterek yeniden sahalara dönecek olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Mykhailo Mudryk

"KARİYERİMİN EN ZOR DÖNEMİYDİ"

Mudryk, açıklamasında soruşturma sürecini kariyerinin en zorlu dönemi olarak nitelendirirken, ilk günden itibaren hiçbir yasaklı maddeyi bilerek ya da isteyerek kullanmadığını vurguladı.

Ukraynalı futbolcu, her zaman dürüstlük ilkesiyle mücadele ettiğini belirterek, hem Chelsea formasını hem de ülkesini profesyonellikten taviz vermeden temsil etmeye çalıştığını söyledi. Sürecin sona ermesiyle birlikte artık tamamen futboluna ve geleceğine odaklanacağını dile getirdi.

Mykhailo Mudryk

CHELSEA VE TARAFTARLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Yaşadığı süreç boyunca kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden Mudryk, ailesine, arkadaşlarına, Chelsea Kulübü'ne, takım arkadaşlarına ve taraftarlara destekleri nedeniyle minnettar olduğunu ifade etti.

Başarılı futbolcu ayrıca, soruşturma boyunca kendisi adına çalışan hukuk ekibine de teşekkür ederek, verilen emeğin bu sonucun alınmasında önemli rol oynadığını belirtti.

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